Duelo de impotencias en la opa del Sabadell

La burbuja madrileña formada por políticos, empresas cotizadas, medios de comunicación y jueces es tremendamente conspiranoica. Casi como Donald Trump. Y fascina a los catalanes que pasan por allí. El tema del momento es la resolución de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Todos dan por hecho que el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se conocerá antes de las vacaciones de Semana Santa. La presión de los opositores a la opa sobre este organismo ha llegado tarde y mal estructurada. Y sus miembros están atrapados en la metodología que utilizaron para medir el impacto sobre la competencia de la opa, amistosa, de Caixabank sobre Bankia, a la que todo el mundo les urgió su aprobación para no volver a abrir una crisis en el sector financiero. Ante la UE, ahora no pueden decir algo muy diferente a lo que dijeron. Un “no” rotundo está casi descartado. Y unas condiciones exigentes hasta el punto de hacer imposible la operación, también. A no ser que aparezca algún dato nuevo que las pueda sustentar. Si alguien pretende que la operación no se realice, hoy por hoy no le queda otra que presionar al Gobierno que también tiene la capacidad teórica de oponerse. Pero, hoy por hoy, no está claro que acabe haciéndolo. La Generalitat aprieta, pero Sánchez juega otras partidas simultáneas en las que está tan implicado el BBVA (por ejemplo en Telefónica) como lo está el Sabadell en la estrategia de normalización de Illa. Y, además, España no puede parecer en Bruselas lo que no es, una república bananera. Si nadie tiene la fuerza suficiente para sentenciar un no definitivo, la resolución quedará en manos de los accionistas del Banco Sabadell. Y en eso la cartera puede pesar más que el corazón por mucho que ahora hablen más alto los que se oponen a la operación. Afortunadamente, ni todo es binario, ni todo está controlado. Hay más en todo esto de duelo de impotencias que de conspiración. El BBVA no acaba de convencer a clientes y accionistas, el Sabadell no acaba de convencer a las autoridades, Illa no acaba de convencer a Sánchez y el Gobierno no acaba de convencer a Bruselas.

