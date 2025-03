Los congresos como fuente de conocimiento y de progreso

Ambiente este viernes en el primer día del congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que se celebra hasta el martes en la Fira de Barcelona. / Jordi Otix

Hace unos días asistimos a una cena organizada por Turisme de Barcelona para agradecer el papel de los médicos y las sociedades científicas en el posicionamiento de la ciudad como destino de congresos. Era un acto donde pudimos constatar el valor que tiene celebrar un congreso científico o médico en una ciudad como Barcelona. Partimos de la base que los congresos son una fuente de conocimiento y una plataforma de intercambio de pensamiento científico entre médicos, otros profesionales de la salud e investigadores. Se trata de acontecimientos y reuniones promovidos por grandes sociedades científicas, cruciales para la investigación y la investigación en muchas disciplinas, con un impacto directo en el tratamiento y mejora de la salud de las personas.

En este marco, Barcelona es una ciudad consolidada en el ámbito de la ciencia y especialmente en las ciencias de la salud, que con el tiempo ha propiciado un círculo virtuoso entre ciencia, educación y acontecimientos con una gran repercusión a nivel internacional. Este ecosistema dinámico ha permitido que más del 80% de los delegados en los congresos celebrados en la ciudad sean internacionales, con un 40% dedicados al ámbito médico y científico. Esta sinergia entre Barcelona y la comunidad científica médica significa un vínculo sólido y esencial que impulsa el reconocimiento global de la ciudad.

Encontramos en Barcelona una ciudad atractiva, muy conectada, con una excelente red de servicios y de comunicación, destacando por la calidad de sus espacios y oferta hotelera. Además, la ciudad ofrece un entorno urbano amable y de colaboración con una rica oferta cultural, museística y de innovación. Aun así, aquello que realmente la hace diferente respecto de otras ciudades es su 'hub' biomédico, que no solo incluye el ámbito asistencial alrededor de los hospitales, sino también centros e institutos de investigación de vanguardia. Esto crea un entorno ideal para la innovación en salud, acompañado de una gran capacidad para atraer a la industria farmacéutica, diagnóstica y biotecnológica.

Otro de los hechos diferenciales respecto a otras ciudades es que, paralelamente a los congresos, aquí se producen muchas más reuniones entre los equipos de investigación y la industria farmacéutica y tecnológica, cosa que no pasa en otras ciudades. Este es el valor añadido que tenemos que potenciar, puesto que es precisamente esta interacción la que define un futuro diferente e innovador. Ciudades con una buena oferta de hoteles y servicios hay muchas, pero ciudades con factores estructurales tan potentes como los nuestros no son tan comunes. Este es uno de nuestros grandes activos.

En Barcelona existe un sentido de la infraestructura y de la organización muy elevado. El índice de participación en un congreso es un termómetro que, en parte, determina el éxito del mismo. El congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) vino a Barcelona en 2019 con 28.000 delegados y el año pasado, cinco años después, lejos de reducirse, esta cifra superó los 35.000 participantes. Lo más importante, en cambio, no son los números en sí, sino el éxito de los congresos y el impacto que dejan. Paralelamente a estos congresos, se llevan a cabo numerosas actividades educativas y divulgativas donde abordamos temas como el cáncer, una enfermedad prevalente que no solo se tiene que divulgar en cuanto a nuevos diagnósticos y tratamientos, sino sobre todo por su prevención. En este sentido, tenemos una misión importante para promover hábitos de vida saludables que puedan prevenir enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer, entre otras. Estas actividades, no solo educativas, sino también preventivas, tienen un impacto fundamental en la salud pública.

Barcelona no sería lo que es sin la capacidad de sus responsables de atraer congresos. Y hoy es indiscutible su liderazgo en la organización de certámenes. La ciudad es, en este sentido, el ecosistema perfecto para las ciencias de la salud en general, y para los académicos y científicos en particular.

En definitiva, los congresos médicos no solo conectan ciencia, salud y educación, sino que también contribuyen a prestigiar el sistema de salud del país, favorecen la diversificación económica y sitúan la investigación en un ámbito de liderazgo global, con un impacto claro y positivo sobre la sociedad.