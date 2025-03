Alizée Delpierre, socióloga: "Los ultrarricos desean ser atendidos sin límites"

La socióloga Alizée Delpierre, especializada en estudios sobre domesticidad, explotación laboral y grandes fortunas, entrevistó a aristócratas y ultrarricos y a sus gobernantas, cocineros, niñeras y chóferes; participó en cursos de formación del servicio doméstico en Francia, China, Países Bajos y Sudáfrica, y para profundizar más aún, ejerció como 'nanny' y ayudante de cocina. Descorre la cortina de la intimidad de la élite en el libro 'Servir a los ricos' (Península). Sin juzgar.

¿Los criados son un símbolo de estatus, como las propiedades o los vehículos?

Sí. Cuantos más criados tienes, más rico demuestras ser. Son un tema de conversación recurrente a la hora del té o el almuerzo. Los comparan y se dan consejos sobre su contratación. De hecho, los muy ricos sufren una forma de presión social: deben tener sirvientes satisfechos, pero al mismo tiempo, si eres demasiado generoso, te pueden "engañar".

"Necesitan" al servicio. Pero, ¿qué buscan exactamente?

Siete de cada 10 domésticos son mujeres y muchos hablan de encontrar a "la perla rara". En general, se trata de una mujer dócil, que no desafíe las órdenes, tenga habilidades para limpiar con los productos adecuados, sepa cocinar al gusto de la familia, se adapte y anticipe sus deseos por encima de todo.

Hay un control sobre sus cuerpos, dice.

Tienen que ser serviles, pero al mismo tiempo deben vestir de manera elegante, estar erguidas, tener un discurso sostenido y una forma algo burguesa de mirar, hablar y moverse, pero no demasiado. De cara afuera, deben reflejar la posición de la casa, pero no tienen que ser tan brillantes como sus jefes. Son las jefas las que controlan los cuerpos.

¿Los patronos se desentienden?

A las jefas les preocupa mucho que las sirvientas "seduzcan" a sus maridos. Cuando se lee la historia de la domesticidad, se ve que en la Europa del siglo XIX y parte del XX se delegaba en las empleadas domésticas la educación sexual de los adolescentes y los jóvenes adultos, y ese imaginario perdura, aunque entre los muy ricos también se dan formas de acoso sexual.

¿Los sirvientes tienen estereotipos sobre los amos?

Hay mucha construcción de la reputación del empleador, así como prejuicios sexistas y racistas que corren boca-oreja. Muchas domésticas me dijeron que no querían trabajar para jefes de Arabia Saudí porque «son explotadores», o que los estadounidenses "pagan mucho" y son "muy amigables".

Complicada coreografía doméstica...

Hay una relación de proximidad y al mismo tiempo de distanciamiento. No he visto en las mansiones escaleras ocultas para el servicio, como en el siglo XIX, pero los criados saben que hay cosas que no deben hacer, como nadar en la piscina de los jefes. Los que tienen hijos tienen muy claro que no se les permite ir a las habitaciones de los hijos de los patrones.

¿Los jefes fantasean con un servicio que lo haga por vocación, no por dinero?

Hay un deseo de ser atendidos sin límite. El hecho de que los sirvientes estén bien pagados refuerza aún más ese sentimiento de legitimidad para pedirles que trabajen de día y de noche. Y les gusta creer que hay una relación afectiva, casi familiar. Por eso pueden pedirles cosas que rozan el límite de la ética.

Cuenta el caso de un criado obligado a llevar pañales, para no perder el tiempo.

También se vio obligado a travestirse de mujer porque su jefa se lo pidió, pero se trata de un caso aislado. Podemos interpretarlo como una forma de violencia simbólica y física, pero los estudios sociológicos muestran que es precisamente en la familia donde se dan más relaciones de dominación.

Define esa relación en el interior de mansiones y castillos como 'explotación dorada'.

Es una relación ambivalente. Los criados están en una forma de explotación –en un sentido marxista– porque trabajan incesantemente y apenas tienen descanso, pero los muy ricos pagan salarios muy altos y ofrecen muchos regalos. Eso hace que se sientan permanentemente en deuda con sus jefes y que trabajen aún más. Y es una situación muy desigual, porque depende de su posición en la jerarquía doméstica y de características de género y raza.

¿Se puede hablar de esclavitud?

¡En absoluto! Los sirvientes se sienten a veces un poco esclavizados, y se quejan de los "caprichos" de los jefes, pero no se sienten víctimas en absoluto. Muchos señalan con orgullo que, a cambio de "no tener vida", descubren un mundo de lujo, viajan y reciben a personas conocidas gracias a sus jefes.

¿Hay diferencias entre los aristócratas y los ultrarricos?

Los sirvientes cuentan que los aristócratas, que crecieron con sirvientes, pagan menos pero incluso les permiten verles desnudos y sentarse a su mesa, mientras que los nuevos ricos pagan más pero se sienten más incómodas con su presencia y marcan mucho más las distancias.

¿A usted qué le ha impactado, humanamente?

El lado doloroso de la historia de la domesticidad moderna es la angustia de las sirvientas que dejaron a sus hijos y maridos en su país de origen, crean un vínculo de amor con los niños de la casa y, de un día para otro, son despedidas, o sus jefes se mudan, o hay un accidente que hace que su trabajo se detenga.

Visto lo visto, ¿qué hará usted cuando sea ultrarrica?

Si eres sociólogo, eso no ocurre. Pero yo no estoy en contra de que las tareas domésticas se deleguen, sino de las condiciones en las que se delegan. Me preocupa la desigualdad, e incluso estoy a favor de medidas radicales que prohíban ser tan rico. Evitar abusos no es una responsabilidad individual, es colectiva.

