La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa con motivo de los 100 días de su segundo mandato. / OLIVIER MATTHYS / EFE

El tiempo de las ilusiones. Dice Úrsula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que eso es el largo período de paz que han vivido la inmensa mayoría de europeos desde la segunda guerra mundial. Así que, lector, tienes que saber que has vivido en el tiempo de las ilusiones y que, ahora, a nuestra edad, nos vamos a dar un morrazo con la realidad y que debemos de empezar a temer una guerra que, nos dicen, será nuestra.

Voy a escribirlo públicamente por primera vez: tengo miedo. Quiero expresarlo para compartirlo, que nos lo digamos. Me aterroriza la idea de vivir lo que las guerras conllevan, incluso viviendo en este rincón de mundo donde muchas veces, a lo largo de la historia, las cosas han pasado de largo. No quiero pensar que la suerte pueda ser vivir en este rincón de mundo. Lo mínimo que imagino, aún pasando de largo, es la carestía de comida y medicamentos. Prefiero no pensarlo, pero a la vez creo que eso es lo que estamos haciendo todos. No pensar demasiado y dejar hacer.

Europa debe rearmarse para la paz. Esa es la paradoja. Nos repiten que la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y la creciente tensión con potencias como Rusia y China nos han llevado a un punto de inflexión. Que la Unión Europea ya no puede permitirse vivir en la inocencia de un continente pacífico, ajeno a los conflictos globales. Que debemos prepararnos para tiempos oscuros. Otra vez ese mensaje de que hemos vivido en la inopia, que la naturaleza humana es belicista y que nos toca una guerra. Quizá es que no nos lo creemos. Quizá es que la paz ha sido tan duradera que no sabemos imaginar otra cosa.

Pero, ¿por qué tiene que ser así? En todo el mundo hay gente de paz, ¿por qué prevalecen los otros? ¿Es inevitable? ¿Estamos condenados a vivir una nueva guerra en suelo europeo, como nos insinúan? O, por el contrario, ¿por qué no desafiamos esta narrativa y exigimos que la paz sea una prioridad real? ¿A quién le interesa una guerra? ¿Quién trabaja para la paz? y otra más interesante: ¿quién trabaja para la guerra?