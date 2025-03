Nostalgia de la mediocridad

El amanecer de noviembre en que murió Francisco Franco fue la radio la primera que alertó del fin del dictador y yo escuché la noticia, y el gemido de Carlos Arias Navarro (“Españoles, Franco ha muerto…”) subrayó el episodio como si él mismo estaba siendo parte de ese fallecimiento.

'Españoles, Franco ha muerto', dijo aquel mediocre, y yo grité, para alertar a mi familia, que dormía: “¡Ya!”. Cuando llegué al periódico EL DÍA, me encontré a un compañero llorando, desparramando sus propios recuerdos del dictador sobre la mesa que compartíamos. Lo consolé.

Era la primera vez que veía tan cerca un llanto y que este fuera por el dictador que acababa de morir no me retrajo la naturaleza que acompaña a las lágrimas, así que guardé silencio, aquel “¡Ya!” que había gritado al amanecer me pareció entonces inconveniente y ruin. El hombre lloraba.

Pero, sí, había muerto Franco y ya no era obligatorio el silencio que acompañó al duelo, aquella espera alargada con la que se quiso explicar que era imprescindible que siguiera vivo el dictador. Porque en seguida que aquella defunción abrió el camino para una España nueva, en la que libertad no fuera una palabra susurrada, los nostálgicos de la figura del dictador recomenzaron su pasión por rendirle memoria contra los que quisieron su olivido.

Poco después vino a Tenerife Blas Piñar. Trajo consigo a matones que acosaban a los periodistas 'rojos' que fuimos a cubrir el gemido de aquel sucesor, igualmente mediocre, de la renacida Fuerza Nueva. Las amenazas que diseminaban los protagonistas de nostalgia tan inmediata surgían por todas partes. Al volver de Inglaterra, donde aquella nostalgia ya no tenía efecto, pues hasta aquel país no llegaban las semillas del llanto de Arias Navarro o de Blas Piñar, tuve un encontronazo con la realidad del franquismo.

El franquismo no se había muerto, ahí estaba, en una esquina de la calle Núñez de Balboa de Madrid, donde un grupo de franquistas de entonces, como los que ahora asaltan las noches de Madrid o de Sevilla, nos conminaron a gritar, en pie, los himnos que no se fueron con la muerte de Franco. El estupor no fue la única consecuencia de aquel miedo que se fue instalando en las zonas más duras de la capital.

La España que había nacido a la democracia sufrió atentados, y sufrió a la ETA, que fue un avance insoportable de otra clase de la mediocridad, y luego sufrió, con la nostalgia hasta los dientes, el golpe de Estado que, otra vez, hizo el signo de la mediocridad disparando al techo de las Cortes. Seres humanos, entre ellos un militar, se vieron acosados por el gorro de un guardia civil enviado por seres lunáticos, como si vinieran de la Luna para restaurar el orden que se les había desconchado a la muerte de Franco. “Militar por supuesto”.

Esta vez, francamente, no tuve miedo; mi periódico, 'El País', que desafió el miedo y salió a la calle esa noche, me envió a los cuarteles de las afueras, por si por allí había tiros o o miedo; yo no vi miedo, así lo dije por el teléfono, el miedo estaba dentro del hemiciclo, en el silencio, otra vez el silencio, de la gente que se encerró en sus casas…

Lo que había, en las afueras de aquel Madrid que ya había conocido, en el pasado, las consecuencias de la mediocridad mandada por los de Franco y por Franco, era silencio. El silencio espeso de una noche que acabó con el alivio del desfile de los que habían sido arrestados en sus bancadas por los seguidores de la nostalgia.

Franco estaba en los corazones que preferían el regreso a la mediocridad de la dictadura que la sustancia democrática que España iba a compartir con la ambición europea de la libertad, tras la guerra mundial. Habíamos vivido un país mediocre y duro cuyo penúltimo estertor, tras la muerte de Franco, resultó ser aquel igualmente mediocre golpe de Estado.

Todas estas maneras de escuchar el pasado (el asesinato de Grimau, la ruindad, aquel Franco que decidió matar cuando su mano ya era parte del pasado), me vinieron este jueves viendo la primera parte de un documental de La Dos sobre ese episodio de la agonía de España. Lo dirige uno de los encarcelados, Nicolás Sartorius. Lo conocí en 'Triunfo', viviendo el inicio de una democracia que quiso romper la mediocridad traída por aquel hombre que hablaba como si no hubiera matado a un país. Franco, aquella mediocridad.

