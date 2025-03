El chollo y el chat del alcalde Collboni

Una de las cosas que históricamente mejor han funcionado en Barcelona desde el punto de vista político y económico es la colaboración público-privada. Una buena muestra de ello fueron los Juegos Olímpicos de 1992. Otra, más reciente, aunque con un balance financiero más discutido, fue la Copa América. Les cuento esto porque, este miércoles, se reunió la junta directiva de Barcelona Global con el alcalde Jaume Collboni. Esta asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro, está formada por diferentes líderes de la sociedad civil con el fin de ayudar a convertir la capital catalana en una de las mejores ciudades del mundo para el talento de impacto y la actividad económica. "Barcelona Global es un chollo para Barcelona y para su alcalde", suele repetir su actual presidente, Ramon Agenjo. Lo argumenta explicando que todos los miembros de la junta son referentes en sus sectores y dedican muchas horas de forma gratuita a mejorar la ciudad.

El encuentro con Collboni fue cordial. Los presentes destacaron la labor del alcalde y lo fácil que resulta trabajar con él. Y es que el talante del máximo mandatario de la ciudad ayuda al entendimiento. Ser amable con los ciudadanos debería ser una obligación para cualquier cargo público, aunque parece que no todos los políticos lo entienden así.

Al encuentro asistieron, entre otros, el director general de empresa del Banc Sabadell, Carles Ventura, que andaba pensando en la junta de accionistas que al día siguiente se celebró con éxito. Estaban también Aurora Catà y Maite Barrera, que en su día ocuparon la presidencia de Barcelona Global; el fundador de Aldea Ventures, Gonzalo Rodés; el presidente del comité ejecutivo de la Fundación Barcelona Capital, Dani Puig; Josep Lluís Sanfeliu de Asaby Partners; el doctor Josep Tabernero, del Institut de Oncología de la Vall d’Hebron; la directora territorial de Caixabank en Barcelona, Maria Alsina; o la directora editorial de Prensa ibérica, Ainhoa Moll. Por cierto, esta última sufrió ese mismo día las consecuencias del caos ferroviario. Algo, por cierto, que sí perjudica y mucho a la imagen de Barcelona.

Uno, que ese miércoles viajó en Iryo y que también padeció los habituales retrasos, quiere dejar constancia de que, en estos casos, se agradece la buena comunicación. En esta ocasión, el maquinista informó de manera impecable. Antes de embarcar, coincidí con Arantxa Calvera, la directora de la Agencia Catalana de Turismo. Iba camino a Girona. Me cuenta que en 15 días se verá con 700 empresas, y luego realizará un 'tour' europeo que acabará con unas jornadas internacionales de turismo. Sin duda, si este año hay un premio a la empleada de la Generalitat, se lo va a llevar Arantxa.

Regreso al acto celebrado en la ‘Casa Agenjo’. Me refiero, claro, a la sede de Damm; un lugar donde Agenjo ejerce de perfecto anfitrión. Siempre se come bien y te hace sentir como en casa. Tanto es así, que Collboni desveló que existe un chat donde están unos 15 alcaldes de las ciudades más importantes de Europa. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, lo más sorprendente no es el chat en sí. Lo noticiable es que, en ese chat, está Barcelona -o sea, Collboni- y, atención: no está Madrid…

El alcalde también trasladó su disposición para ayudar a atraer más inversores. Así mismo, explicó que su visión es a medio y largo plazo, y que la transformación que está viviendo la ciudad con los proyectos de vivienda, transportes y acontecimientos económicos y deportivos tendrá un gran impacto durante el próximo medio siglo. Queda dicho.

Maria Eugènia Gay no para

La incansable teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, asistió a la entrega de los premios anuales de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. Unos galardones que reparten un total de 65.000 euros a 14 jóvenes investigadores de universidades y centros de investigación catalanes en forma de becas para movilidad.

La teniente de alcalde de Barcelona Maria Eugènia Gay, junto a Miquel Roca y el doctor Josep Tabernero, en los Premis Amics del País / Cedida a El Periódico

El acto se celebró en el Saló de Cent del ayuntamiento. Gay, durante su intervención de bienvenida, destacó el compromiso de la entidad con “el conocimiento y la cohesión social”. Por su parte, el presidente de Amics del País, Miquel Roca, recalcó la necesidad de poner el talento “al servicio del progreso y la igualdad”, que es la razón de ser de la entidad. Al día siguiente, Miquel Roca, en su condición de secretario de la junta del Sabadell, también asistió a la junta del Sabadell. Otro que está en plana forma y no para nunca.

