Nicolás Sartorius: se hace camino al andar

La actualidad demuestra que son muchas y habituales las tentaciones para intentar reescribir la historia. Basta con que no guste algo de lo sucedido anteriormente, pensar que las circunstancias nos presentan la oportunidad para enmendarlo y actuar como si estuviéramos delante de un incesante volver a empezar. Es lo que ha hecho Sumar esta semana en el Congreso: recuperar un momento congelado del ideario de sus progenitores y llevar al hemiciclo la pancarta de hace cuarenta años que clamaba “OTAN no, bases fuera”. Y si entonces fue Felipe González quien cambió la actitud de los socialistas ante la presión de los Estados Unidos y la exigencia de permanecer en la Alianza Atlántica si se quería la incorporación a la Comunidad Económica Europea, ahora es Pedro Sánchez quien desde la propia Unión Europea asume la exigencia de aumentar el gasto en defensa y seguridad para un rearme, ante la amenaza de Rusia y el potencial abandono del amigo americano. Ayer, división de la izquierda. Hoy, además, esguince en la coalición.

Este nuevo escenario coincide con los cincuenta años de la muerte de Franco. Momento para reescribir el período inmediato que le siguió y que dimos en llamar Transición. Un tiempo que el historiador Jesús A. Martinez analiza en 'La democracia amenazada' y presenta marcado por la larga sombra de la dictadura, la presión de sus herederos para sobrevivir y los interesados juegos malabares de Juan Carlos I para preservar la Monarquía y Adolfo Suárez para abrir camino hacia la libertad, que le permitía colmar sus ansias de poder. Y como el resultado lo conocemos, la izquierda al PSOE también entiende que este puede ser momento para reparar la equivocación que supuso evitar la ruptura. En eso basa Podemos su ideario de presente.

Pero si algo ha dejado claro aquel tiempo de incertidumbre y esperanza es que fue la convicción, el tesón y la capacidad de sacrificio de infinidad de personas anónimas lo que consiguió mantener el pulso social y no darse por vencidos ante los constantes inconvenientes que surgían. Empezando por hablar como pueblo en las primeras elecciones, que describieron un paisaje eminentemente centrista para alejarse de los extremos que se recordaban perniciosos y rematarlo con el sí a la Constitución que cerraba el circulo. De todo esto trata la serie documental de TVE 'La conquista de la democracia', estrenada anteanoche e inspirada y dirigida, entre otros, por Nicolás Sartorius y Álvarez de las Asturias Bohorques (San Sebastián, 4 de mayo de 1938).

El también cofundador de CCOO sabe de qué habla. Miembro del Partido Comunista desde 1961 y perseguido, detenido y encarcelado durante la dictadura, negoció la Transición durante unos años que no siempre fueron de vino y rosas y que incluyeron su capítulo de desencanto. Ha dejado constancia de ello en algunos de sus libros, a los que dedica las décadas posteriores a su etapa de diputado. En el último de ellos –'La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo'– Sartorius concluye que “estamos asistiendo a una mundialización creciente de la economía, la tecnología y la comunicación, mientras la política y no digamos la democracia se quedan atrás”. Qué mejor, pues, que recordar los orígenes para no perder la identidad.

