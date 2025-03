Por amor... al dinero

“Hecha la ley, hecha la trampa” es uno de los refranes más ciertos, pero también más míseros que hay del comportamiento humano. Sea cual sea la norma que una sociedad tenga, siempre habrá quien busque la forma de sortearla y, más aún, cuando pueda haber dinero de por medio. Esto es lo que ha destapado una investigación de la Policía Nacional: el aumento de fraude y la existencia de redes criminales organizadas en los registros de parejas de hecho en Catalunya.

Para registrarse como tal en Catalunya se debe cumplir una condición de tres que marca la normativa. Este marco más laxo es una de las razones que los notarios apuntan como causa del gran aumento de casos: de 16.000 parejas en 2022 a 25.000 en 2024 y un 339% más, si se miran los últimos siete años. La cifra incluye, claro está, las uniones legítimas de parejas reales. Registrarse como pareja de hecho es la opción que escogen quienes no desean casarse, pero sí quieren un amparo legal a su proyecto de vida. De hecho, la disminución de matrimonios desde 1990 hasta 2024 no es dramática (con la excepción de 2020) así que quienes se inscriben como pareja de hecho no lo hacen como segunda opción sino como primera elección.

Ahora bien, casi el 70% de las nuevas parejas de hecho son entre ciudadanos españoles y ciudadanos extracomunitarios y la cifra es muy superior en Catalunya que en el resto del Estado. Ahí es donde saltan las alarmas: casarse con alguien extranjero exige más condiciones y da más margen a investigación o comprobación por parte de la administración mientras que registrarse como pareja de hecho, no. Además, si se cumple con este trámite, la persona no nacional puede adquirir un permiso de residencia para cinco años y permiso de trabajo. Como decía, “hecha la ley, hecha la trampa”. Si conseguir la nacionalidad de algún país europeo ya es motivo de negocios lucrativos criminales, poder hacerlo por una vía aparentemente más fácil, es un regalo para los delincuentes. A la estructura criminal le hacen falta otros elementos: personas de nacionalidad española dispuestas a fingir que son pareja de alguien que no conocen y también una normativa y unos actores (notarios, abogados, etc.) que o bien miran a otro lado o bien no preguntan demasiado. En el caso de los necesarios novios o novias españoles, la Policía hace bien en avisar de las consecuencias legales del fraude, pero en el caso de notarios y otros profesionales relacionados, hace falta más presión policial y transparencia para evitar posibles colaboraciones delictivas. Los profesionales del sistema judicial y administrativo que piden cambios en la normativa deben ser escuchados, pero también deben negarse a hacer algo si sospechan que es fraude de ley. Cada unión engañosa no es solo un delito punible, sino que es una ofensa y un daño a nuestro sistema de derechos y obligaciones y, principalmente, a todas las personas nacionales o extranjeras que sí aman a su pareja y quieren formalizar esa relación. La trampa no tiene sitio en la ley.

