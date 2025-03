Teresa Juvé, la valentía

"Nunca he estado frente a la tumba de mi marido. Cuando yo muera, llevadme con él". Teresa Juvé, pedagoga, escritora, una mujer fuerte y sensible. En silencio entiendo que no acercarse al cementerio de Esclanyà es mantener vivo en su seno a Josep Pallach (+1977). "Nos conocimos en la playa de Colliure en verano de 1948 y nunca hemos dejado de conversar. Está muerto; pero yo le cuento las cosas de cada día y le pido su opinión para que haya más claridad en el el mundo. Creo que me contesta siempre". Al amor de su vida le dedicó la obra 'Tu ets jo. Flaixos per al meu bloc'.

Conversé con ella en su casa de Esclanyà, donde recibió al 'Divan', de Catalunya Ràdio. A nuestro lado, el ordenador con el que escribía las novelas de Jaume Planagumà, un funcionario de la Corte de Felipe II, que investiga los crímenes de la Corona de Aragón.

Nacida en Madrid, de padre catalán anarquista y madre madrileña socialista, la dictadura de Primo de Rivera les empuja a Catalunya. Con la llegada de la guerra civil, la familia se exilia. Ella será miembro de la Resistencia francesa y actúa de enlace del Estado Mayor de las Fuerzas Francesas del Interior. Acabará la segunda guerra mundial con el grado de capitán.

Añade, indignada: "Yo hablaba alemán. Me había sido útil contra los enemigos, pero cuando vi los campos de concentración para llevar a la muerte a los judíos, olvidé completament el idioma, como una puerta que se cierra de golpe en mi interior". Después me sorprenderá afirmando que no es una persona segura. La miro. Le acechan las dudas de los valientes, que actúan con decisión.

"A mi marido lo acusaron de no ser socialista, porque no era marxista. Él decía que había leído todo de Marx, y sabía que Marx no era marxista. Josep era federalista, y yo también creo que para Catalunya, es necesario que España sea un país federal. Ahora no voto, porque no hay nadie que me atraiga". La voz frágil emana de la fortaleza interior.

Teresa Juvé nos ha dejado a los 104 años de edad. Ha amado al país y ha luchado por la libertad. Y ha tejido en circunstancias muy difíciles su propia identidad.

