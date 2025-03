Netanyahu no está dispuesto a parar

Si no fuera por la cantidad de muertos (más de 400 de un solo golpe) la nueva barbarie cometida por las fuerzas israelís en Gaza no habría sido noticia internacional. Una noticia que, en general, califica equivocadamente lo ocurrido como la ruptura del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás el pasado 15 de enero, como si no fuera palmario que el primero venía violando el pacto desde el primer día. Desde entonces se contabilizan más de trescientas violaciones con más de un centenar de muertos, incluyendo el incumplimiento del compromiso para permitir la entrada de ayuda humanitaria (congelada totalmente desde el pasado día 2) y la negativa a pasar a la fase dos del acuerdo, que entre otras cosas implicaba la retirada militar del Corredor Filadelfia (entre Gaza y Egipto).

Esta es la manera en la que Binyamín Netanyahu entiende el compromiso adoptado, todo ello mientras también incumple el acuerdo con Hizbulá, bombardeando sin cesar diversas localidades del sur de Líbano, y ataca y ocupa ilegalmente el territorio sirio. Un Netanyahu que, en un nuevo gesto de desprecio a la justicia, optó por eludir la comparecencia ante el tribunal que lo juzga y volver a masacrar Gaza ese mismo día. Una masacre que ha recibido las bendiciones de Donald Trump, asumiendo plenamente su condición de cómplice, y que ha vuelto a dejar vergonzosamente retratada a una Unión Europea y a una comunidad internacional limitadas a repetir las consabidas lamentaciones y peticiones de contención a las partes (¿?), sin dar un solo paso que le haga sentir a Israel que esas brutales acciones acarrean algún coste.

Para intentar justificar lo injustificable, tanto Tel Aviv como Washington tratan de presentar a Hamás como el responsable de lo sucedido por su rechazo a la prolongación de la fase uno del acuerdo. Un argumento que no se sostiene, aunque le sirve a Netanyahu para aparentar que su prioridad es lograr la liberación de las personas que todavía están en manos de Hamás, cuando la realidad es que lo que pretende con esa prolongación es evitar el paso (ya acordado en su momento) a la fase dos; es decir, la retirada militar israelí de la Franja. Todo ello mientras, tras meses de abominable castigo indiscriminado a los gazatís (sin olvidar a Cisjordania), se estima que Hamás cuenta actualmente con unos 25.000 efectivos en filas, a los que cabe sumar otros 5.000 de la Yihad Islámica Palestina. Un dato que, como ya estaba anunciado de antemano, demuestra el fracaso de la estrategia militarista de Netanyahu, convencido de que por vía militar iba a lograr la eliminación definitiva de la resistencia armada a la ocupación.

El regreso a su cartera ministerial de Seguridad Nacional del extremista Itamar Ben Gvir, decepcionado porque Netanyahu no quería aumentar aún más el castigo, es la señal más clara de que Netanyahu no está dispuesto a parar. Nadie puede llamarse a engaño. Ese regreso, por un lado, le sirve a Netanyahu para consolidar la coalición extremista que lidera, garantizándole que puede seguir viviendo de espaldas a la justicia. Por otro, prefigura un escenario de mayor violencia. En esa línea hay que entender tanto los ataques aéreos y artilleros actuales como las órdenes de desalojo a los palestinos de diversas localidades de la Franja, así como las medidas activadas para aumentar la seguridad de los israelís que viven próximos a la frontera. Todo apunta, en definitiva, a una nueva ofensiva terrestre. Y “esto es solo el comienzo” ha vuelto a señalar Netanyahu.

