¿Qué ha conseguido realmente Junts en el pacto con el PSOE sobre inmigrantes?

Una de las secuelas que ha dejado el 'procés' en la política catalana y española es el abuso del postureo. Las negociaciones políticas se centran más en el cómo que en el qué. De manera que una parte sustancial de todo pacto es quién lo anunciará. PSOE y PSC han aprendido que cediendo en la performance pueden abaratar los costes en el contenido de los acuerdos. Esquerra y Junts se pirran por los titulares y reciben la ayuda indirecta de la prensa atrincherada madrileña que magnífica sus logros para acorralar a Pedro Sánchez. La ceremonia de la confusión se basa en colocar una idea en el marco mental de la opinión pública en el lapso de tiempo que transcurre entre que se anuncia el acuerdo y se puede leer el texto que lo sustancia. El episodio que vivimos este martes entorno al pacto entre el Gobierno y Junts sobre el reparto de migrantes procedentes de Canarias es un buen ejemplo de esta perversa dinámica política. Según explica nuestra experta en inmigración, Elisenda Colell, solo 31 de los 2.650 menores inmigrantes que llegaron a Catalunya el año pasado lo hicieron a través de las cuotas que asigna el ministerio. Con los criterios del cálculo aprobados este martes lo harían 26, cinco menos. No se si este logro merece todo el ruido que se ha hecho. Junts está ahora obsesionado en parecerse a la Aliança Catalana de Sílvia Orriols que no significa otra cosa que parecerse más a Marta Ferrusola que a Jordi Pujol. Es un hecho que Catalunya ha atendido a más inmigrantes que otras comunidades autónomas. Pero no ha sido por una voluntad perversa de los responsables del ministerio del Interior. Ha sido, quizás, porque cuando llegan a adultos los necesita más que otros territorios. Ha sido, quizás, porque aquí ya tienen instalados familiares que los pueden ayudar. Ha sido, quizás, porque Catalunya es fronteriza con Francia, el corredor por el que aspiran a llegar a Alemania. Ha sido, quizás, por el efecto llamada de las políticas del ayuntamiento de Ada Colau a la que los independentistas le reían algunas gracias por su ambigüedad soberanista. Todos ellos son elementos que cultivan el discurso de Orriols, pero casi ninguno de ellos se arregla con el pacto entre Junts y el Gobierno. Como dice el viejo adagio lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. No se puede hacer funcionar Rodalies sin maquinistas de tren ni repudiar a los inmigrantes sin tener hijos. Y la culpa no es de España.

