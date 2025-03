Rodalies, paso a paso

Pasajeros de Rodalies en la estación de Catalunya afectada a primera hora de la mañana por algunas incidencias tras la anulación de la huelga de Renfe. Fotografía de Jordi Cotrina

En la noche del domingo, un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de Renfe permitía la desconvocatoria de las siete jornadas de huelga en protesta por el traspaso de Rodalies a la Generalitat. A cambio, los representantes de los trabajadores arrancaban diversas concesiones: Renfe tendrá la mayoría de las acciones (pero no en el consejo de administración) de la empresa mixta que gestionará el servicio; esta estará integrada, al menos temporalmente, en el grupo Renfe; los trabajadores no podrán ser subrogados contra su voluntad fuera del perímetro de este grupo empresarial y el trazado de la R1 seguirá gestionada por Adif aunque la titularidad pase a la Generalitat. Pese al acuerdo, durante todo este lunes se han repetido incidencias en el tráfico de Rodalies: sea porque la premura no ha permitido organizar el servicio tras la desconvocatoria, sea por una actitud de huelga encubierta, y sin servicios mínimos, por parte de quienes no suscribieron el pacto. Algo que da que pensar sobre las razones que haya podido haber en otros momentos tras diversas disfunciones.

Los socialistas y ERC, las dos partes que se comprometieron al traspaso como una de las condiciones de la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y, ya en un primer nivel de concreción, de la de Illa en 2024, consideran que el acuerdo no vulnera lo que firmaron, aunque posponga algunas medidas. Durante dos años según ERC, sin un plazo determinado si se considera el texto de lo firmado por los sindicatos. Lo cierto es que el acuerdo supone una lectura cuanto menos amplia de lo acordado en su día por esas dos fuerzas políticas: el traspaso integral de material móvil, personal y infraestructuras a una entidad mixta con mayoría de la Generalitat pasa a ser relativo en estos tres últimos conceptos. Pero eso es algo que la realidad había ido imponiendo: ya hace un mes, en una entrevista en este diario, Oriol Junqueras aceptaba que la nueva entidad fuese filial de Renfe si eso facilitaba la integración de la plantilla en términos de paz social, y hoy mismo la secretaria general de su partido, Elisenda Alamany, admite que se tratará de un proceso «largo y difícil». Muy distinta ha sido la reacción de Junts, que ayer proclamó la «defunción del traspaso» y cuyo portavoz, Josep Rius, apuntó que «el problema no es solo que Rodalies sea una filial de Renfe, sino que tenemos un presidente que es una filial del PSOE». A veces, algunas declaraciones son más transparentes de lo que pretenden ser: cabe deducir que con otros protagonistas/beneficiarios, quizá la valoración sería distinta.

Ni todo marcha según lo firmado en 2023 ni se ha destapado que el pacto era humo. Lo que se está revelando, y reconociendo, son las dificultades de un proceso que tiene una complejidad importante y aún más si ha de servir para mejorar un servicio que entorpece la movilidad de cientos de miles de ciudadanos. Con una plantilla que tiene como una de sus prioridades mantener abierta la movilidad a otras partes de España, por poner un ejemplo, solo es posible poner en pie un nuevo operador autónomo con un mínimo grado de integración en la matriz Renfe y con la formación de un cuerpo propio de personal. Y una cosa y otra piden tiempo. Deslindar los distintos servicios y recursos ferroviarios que comparten una misma red puede ayudar a que la gestión sea más próxima en el caso de Rodalies, pero también complicar aún más su gestión. Conseguir lo primero y evitar lo segundo debería ser la única prioridad.