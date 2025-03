Rodalies: la estafa, el estafador y el estafado

Pasajeros de Rodalies en la estación de Catalunya afectada a primera hora de la mañana por algunas incidencias tras la anulación de la huelga de Renfe. Fotografía de Jordi Cotrina

Junqueras ha pedido perdón por el ignominioso escándalo de los carteles falsos y la guerra sucia contra los adversarios que se gestó en el interior de su partido. No hace falta decir que se ha sacado todas las pulgas de encima, él no estaba, él no sabía..., etc. Y está bien, porque siempre es bueno disculparse, incluso cuando se llega tarde, huele a naftalina y tiene un objetivo de blanqueo descarado. Pero dado que al ínclito presidente de ERC le ha salido el cura que le adjudica la sabiduría popular, estaría bien que se animara a continuar pidiendo perdón, sobre todo por el hábito de dejarse tomar el pelo cada vez que negocia con el PSOE, sea en Madrid, sea en Barcelona.

Y de toda la larga lista de estafas, la más escandalosa es la de Rodalies, hecha con nocturnidad y pública alevosía, dejando al rey republicano más desnudo que a la Venus de Nilo. Es tan llamativa la estafa que quien ha negociado el fin de la huelga con los sindicatos ha sido... el “ministerio español”. “Renfe no se toca”, claman desde el Madrid del poder, y el clamor repica en las gargantas sindicales, tan atentas a los intereses españoles como alejadas de los intereses catalanes. De hecho, el pacto para desconvocar la huelga ha dado marcha atrás el traspaso de la R1, que continuará bajo gestión de Adif, de forma que queda claro que los sindicatos hacen el trabajo sucio al Estado. Y pese al acuerdo, que envía el pretendido 'traspaso' a la defunción, se permiten mantener el chantaje, y hoy mismo los usuarios de Rodalies han sufrido una nueva jornada de desbarajustes, con trenes suspendidos y retrasos generalizados.

Con este penoso episodio se cierra un capítulo más del eterno memorial de agravios de Rodalies, que acumula todo tipo de déficits, retrasos, suspensiones de trenes de distancias corta, media o larga, problemas de catenarias, líos de todos los colores y una incidencia en la vida cotidiana de los usuarios que se ha convertido en un infierno. En el trasfondo, un Estado que ha querido mantener centralizada la gestión de Rodalies, pero la ha abandonado durante décadas, sin las inversiones necesarias, ni siquiera las más urgentes. De hecho, incluso se ha permitido incumplir reiteradamente las inversiones que estaban acordadas presupuestariamente, a menudo después de largas negociaciones. Es una historia que acumula años de reivindicaciones catalanas, tantos como años de desidia, olvido y desprecio del poder español. La conclusión es inequívoca: el Estado ha abandonado a los usuarios catalanes secularmente, tanto como lo ha hecho en las inversiones globales del país. No nos tratan como a una prioridad necesaria, nos tratan como a un estorbo.

De hecho, lo que pasa ahora no es nuevo. Catalunya fue pionera en la aventura ferroviaria y por eso el tren Mataró-Barcelona fue, en 1848, el primero de la península. Pero hay que recordar que se financió con el impulso del empresario Miquel Biada y todo el capital fue privado, después de que el ministro de Hacienda, el marqués de Salamanca, denegara reiteradamente las ayudas porque “el tren no parte de Madrid”. Hay que añadir que Salamanca era banquero y utilizó el cargo de ministro de Hacienda en beneficio propio para promover un tren alternativo Madrid-Aranjuez y conseguir el trato bancario que negaba a los catalanes. Aun así, no conseguiría parar el tren catalán que sería el primero, y además arruinó al banco. Para más alegría, el Estado nos dejó un regalo envenenado: no aceptó la petición catalana para que el nuevo tren tuviera el mismo ancho de vía que el francés, y gracias a esto hemos estado más de cien años sin la conexión adecuada con Europa.

En el pasado remoto, el reciente y en el presente, la estafa continúa. Y la responsabilidad recae directamente en los dos grandes partidos que han gobernado el Estado en democracia, especialmente el PSOE, que lo ha gobernado más años que el PP. Año tras año han persistido en la desidia, y esto incluye a los ministros catalanes, como el actual president Illa, que han formado parte de la vergüenza. Los usuarios de Rodalies no sufren por voluntad divina. Sufren porque el Estado español los ha abandonado durante décadas, mientras negaba reiteradamente el traspaso. Por eso la estafa actual es especialmente sangrante: primero, porque llueve sobre mojado; segundo, porque la blanquea un partido que hace dos días quería la independencia, y la pedía justamente por la lesión a los intereses catalanes que sufrimos por parte del Estado. ¡Qué ironía del 'procés', este final!