Desde que el coronavirus dejó de circular sin control, la aparición de una nueva enfermedad letal aterra. ¿Vendrá una nueva pandemia? Desde entonces, los sistemas de vigilancia epidemiológica se han reforzado para detectar amenazas. Pero la pandemia ha llegado por otra vía. No es consecuencia de un virus incontrolado. No, los gérmenes de la nueva pandemia salen de las órdenes que emanan de la Casa Blanca. Sus países vecinos fueron los que primero vivieron la infección, cuando Trump empezó por contagiar de aranceles a México y Canadá. Luego suspendió la ayuda oficial al desarrollo, dejando a millones de personas al borde de la muerte, principalmente en África y Asia. Se acabó la financiación de antirretrovirales para las poblaciones más desfavorecidas o la distribución de alimentos a los niños en riesgo de muerte por desnutrición. Una amenaza global.

La pandemia de coronavirus nos tuvo encerrados durante 100 días. Trump lleva 50 y ya ha generado el mismo desconcierto global con efectos muy similares. Las bolsas han caído casi al mismo ritmo que durante el pico de la pandemia. El comercio internacional se ha estancado. La inflación amenaza a las clases medias en todo el mundo, y aunque quiera pasar a la historia como el presidente de la paz, la realidad es que su propuesta en Ucrania de penalizar a la víctima y premiar al agresor ha conseguido de momento agitar la carrera armamentista y promover en Europa el mayor gasto militar de su historia.

No tenemos una vacuna contra la epidemia que despliega el presidente americano, pero la UE empieza a vislumbrar que, como con la vacuna, juntos podremos salir adelante. Gran Bretaña se ha sumado a la idea y ha forzado a Putin a que acepte una tregua diferente. En Alemania, el nuevo canciller multiplica el gasto público, para que el motor económico no gripe y en Canadá la gente ha salido a la calle para gritar que su país no está en venta. Empieza a haber síntomas de resistencia a esta nueva infección global. Todavía no tenemos la vacuna, pero tal vez no está todo perdido.

