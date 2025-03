Gádor Muntaner, 'influencer' oceanográfica: "En la mirada de los tiburones veo inocencia"

Oyéndola, correrías a abrazar a un tiburón. Gádor Muntaner (Barcelona, 1991), una de las primeras oceanógrafas del país que se centró en el estudio de los escualos –concretamente, de los contaminantes en tejidos del tiburón blanco–, se ha sumergido más de 3.000 veces en las profundidades, desde la Baja California a Filipinas –acaba de regresar de una expedición financiada por Tropicfeel–. Y como, además, comunica fervorosamente, se ha convertido en una 'influencer' mimada por National Geographic y aplaudida por Forbes.

Si tiene delante a Steven Spielberg, ¿qué le dice?

"Enhorabuena, hiciste un peliculón, pero no sabes cuánto daño ha causado 'Tiburón', así que ahora arréglalo". No es consciente de que mostrarlo como un monstruo puede conllevar la rotura del equilibrio del océano entero. Solo se protege lo que se ama, decía Jacques Cousteau.

A ver, el lunes murió un surfista australiano por un ataque.

Los tiburones matan a una media de 10 personas al año y los perros, a más de 30.000. ¿Un perro es peligroso? El tiburón es un depredador que tiene potencial para hacer daño, pero no formamos parte de su menú. Las pocas veces que suceden 'accidentes' son porque frecuentamos zonas en las que viven sus presas principales. Zonas de oleaje, donde el botín de los tiburones blanco, toro y tigre tiene mala visibilidad, y donde resulta que hay surfistas.

Los confunden con focas...

Eso es menospreciar su capacidad sensorial, muy superior a la nuestra. Capta sonidos de muy baja frecuencia y detecta olores a kilómetros. La mordida es su forma de explorar. Cuando ve que el sabor y la textura no son las que pensaba, normalmente no vuelve a morder.

Si vemos uno en el horizonte, ¿qué hacemos?

Justo lo contrario de lo que dice el instinto. No huir, no chapotear. Hay que establecer contacto visual directo. Si es consciente de que hemos notado su presencia, se acercará de forma supercautelosa, porque también él tiene miedo a lo desconocido. Y debemos hacernos más 'grandes', presentándonos en vertical y anteponiendo las aletas o la cámara.

Ahora dirá que lanzan miradas de amor...

En la mirada del tiburón noto mucha inocencia. Hay especies como el tiburón zorro y el azul que son una monada y dan hasta penita. Los veo incomprendidos, prejuzgados, demonizados. Es importante desmitificar su imagen de monstruo, tanto como frenar nuestro impacto por la sobrepesca, la contaminación y la degradación costera.

¿Mucha marranada humana allá abajo?

Desde electrodomésticos a masas indescriptibles formadas por compresas y tampones. Cuando hice el estudio sobre el tiburón blanco en la remota isla Guadalupe, perteneciente a México, probablemente con las aguas más prístinas del mundo, encontramos en los tejidos DDT, un pesticida prohibido hace más de 60 años. Las corrientes marinas regulan el clima y hacen habitable el planeta, pero también son una cinta transportadora que tiene un recorrido imperturbable y arrastra todo a todas partes.

¿No hay zona a salvo?

Ni siquiera la Antártida. Y cada vez que modificamos la costa a nuestro favor, dragando, poniendo arena artificial o construyendo un dique para que quepan más barcos, impactamos en sitios muy lejanos. El mar tiene una química en equilibrio constante con la atmósfera. Traga el exceso de CO2 y libera el 50% de oxígeno. Cada dos respiraciones que hacemos, una nos la regala el mar.

¿Come usted pescado?

Nunca compro, pero si fuera de casa no encuentro fuentes de proteína como la soja o la quinoa y me ofrecen un pescado capturado con un arte artesanal, selectivo y sostenible, me lo como. Me quita un poco la preocupación haber visto cómo una orca asesinaba brutalmente a un delfín y su familia venía a enseñar los trozos como para compartirlos. El depredador come a la presa. Pero el hombre mata a 100 millones de tiburones al año –¡11.000 cada hora!– para el consumo de sopa de aleta.

España es uno de los cinco países que más los captura, y es líder en arrastre.

El arrastre se carga animales, praderas marinas, corales, el sustrato en general, creando auténticos desiertos submarinos. Pero estoy tan enamorada del mar que incluso en una zona desértica veo la simbiosis de un único pececillo con una gamba ciega -ella cava un agujerito en la arena para que se esconda y él la guía en la búsqueda de alimento- y mantengo la esperanza. El mar es belleza.

"Una obra de arte", insiste.

Le seré sincera: me meto en un museo y muchas veces no soy capaz de entender según qué. En Filipinas, estuvimos en Apo Reef, el arrecife más sano que he visto, con una diversidad de corales y especies espectacular, y el funcionamiento de aquel engranaje es arte puro. El mar recuerda constantemente lo innecesarios que somos. En algún momento fuimos un animal muy inteligente, pero nos hemos encerrado tanto en nuestras burbujas, que se nos olvida que compartimos casa con un montonazo de especies.

¿Se queda con un momento sublime?

En el archipiélago de Revillagigedo, rodeada de especies diferentes, me crucé con un tiburón ballena hembra embarazada, mientras la perseguían delfines y pasaba una mata gigante, pensé: "¡Que se me trague esta belleza, nada malo me puede pasar!". En el azul oscuro olvidas quién eres.

Si me dice que tiene escamas, me lo creo.

No, pero me encantaría que me salieran branquias. Me evitaría el dolor de espalda por cargar con la botella.

