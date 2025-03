¡Sí, Europa!

El mundo se encuentra en una espiral de transformación que llega al corazón de sus instituciones, nacidas y erigidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es indudable el cuestionamiento hoy del derecho como vehículo de convivencia y de si realmente nos hace falta un marco normativo para crear una sociedad en igualdad de oportunidades; se ponen en entredicho y se atacan las bases que se fijaron para superar el desastre que heredamos de las guerras de la primera mitad del siglo XX.

Cómo dice el profesor de Harvard, David H. Moss, en su libro 'Democracy: a case study', hemos dado por garantizada la democracia entrando a discutir y debatir elementos secundarios, hasta negar la esencia de la propia democracia, que encuentra sus raíces en la propia idea de pueblo, de todos, en toda su pluralidad. No se trata de que se pueda votar de vez en cuando; se trata de que el sistema esté pensado y promueva los vehículos necesarios para que todo el mundo esté incluido en la gobernanza, en el debate público, y se pueda expresar libremente.

Para que esto sea posible hay que fijar el derecho y la regulación de los procedimientos en el eje de nuestra convivencia, en el funcionamiento de nuestras instituciones. Seguramente puede provocar lentitud e incluso ciertas ineficiencias, pero es clave que todo el mundo pueda ser escuchado y tenga derecho a participar.

Estoy orgulloso de ser europeo y vivir en una Europa donde no hemos olvidado el horror de la posguerra y queremos el 'valor vida' y la convivencia en paz y libertad como esencia de nuestra manera de ser. Europa se peleó durante siglos y sus estados redactaron una historia llena de guerras que han llenado páginas y monografías. Y por eso Europa valora hoy más que nadie, todavía presentes en la retina de muchos de nosotros las estremecedoras fotografías de familiares y amigos, la necesidad de evitar el horror de la guerra. Asímismo, cuando la gobernanza se ha fundamentado en el poder por sí mismo y en el valor económico, siempre ha acabado en una catástrofe humana.

Leemos y escuchamos una denuncia constante sobre la incapacidad de Europa para hacer frente a los retos que hoy la geopolítica impone. Y es innegable que a Europa le cuesta más construir una respuesta unívoca y contundente ante la agilidad de estados absolutistas o la contundencia de líderes histriónicamente demagogos.

En cambio, nunca Europa había estado tan unida como hoy, y respondiendo en los últimos años de forma más homogénea y compacta ante las amenazas y los retos a los que se ha se enfrentado o se encontrará.

Y no puedo estar más satisfecho y orgulloso de pertenecer a una 'fraternidad' (¡la europea!) que defiende la paz, la libertad y la igualdad como base de sus políticas, y que no ve la guerra como solución a los desajustes geopolíticos ni como respuesta ante las invasiones de terceros. Ante la locura de unas democracias que anteponen los intereses económicos y la grandeza de sus magnates a la igualdad y libertad de su gente, no puedo dejar de dar todo mi apoyo y manifestar mi sentida y sólida convicción que Europa está defendiendo aquello que nuestra tradición negó durante siglos y que nuestros abuelos supieron entender como crucial para construir una sociedad igual y diversa.

No hay duda que podemos mejorar en la gobernanza de la Unión, pero -como recordaba al inicio del artículo en la cita del profesor Moss- que las críticas a nuestros procedimientos no nos hagan renunciar a nuestros principios y valores, que no son sino aquellos que visionaron con acierto quienes sobrevivieron a los horrores de las guerras en Europa, en la primera mitad del siglo pasado.

Estemos orgullosos de mantenernos en la defensa de los países invadidos, de continuar promoviendo las políticas de diversidad de género y el reconocimiento a la pluralidad, o de denunciar las ocupaciones de las instituciones democráticas cuando se pierden unas elecciones.

En un mundo en transformación donde las tecnologías imponen una carrera hacia la mayor eficiencia y la comodidad del usuario, no nos dejemos llevar por las ideas de la comodidad ni de la eficiencia en la fijación de los valores para una convivencia en paz y libertad. La democracia requiere debate, exige inclusión, pide pluralidad y las aportaciones de todo el mundo, y esto tiene poco de eficiente y casi nada de cómodo. Seguro que es más eficiente y cómodo poder dictaminar sin oposición la voluntad de unos cuántos, pero en Europa sabemos dónde llevan estas comodidades y estas eficiencias: a la negación de nosotros mismos.

¡Orgulloso de ser europeo!

