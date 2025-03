El estúpido mito del 'català emprenyat'

La psicología colectiva es difícil de entender. No sabemos muy bien a través de qué mecanismos, las sociedades establecen sus consensos implícitos, eso que los sociólogos llaman “lo que se da por descontado”, ni mucho menos sabemos cómo se establecen los términos de los grandes debates. En Catalunya, se ha impuesto en la última década un estereotipo bastante estúpido que es el del “català emprenyat”. Una idea freudiana que sirvió para amparar la renovación fallida del Estatut, su posterior revocación, una parte del proceso independentista y el lento regreso a la normalidad. Se trata de una fórmula que permite a los políticos, y algunos empresarios, eximirse de toda responsabilidad en la toma de decisiones. Se promovió un Estatut porque la gente lo pedía, se pactaron de madrugada los recortes por la misma razón, se manifestaron contra la sentencia del Tribunal Constitucional, se promovió la idea de la independencia para dar salida a ese malestar y así sucesivamente. Unos cuantos, sentados alrededor de una mesa ambientada en naftalina, se reúnen periódicamente para decidir qué debe enojar a los catalanes en cada momento para preservar sus intereses aristocráticos y convencen a los políticos de aquí, pero muy especialmente a los de allí, de la respuesta que se debe dar.

El caso más flagrante de este modo de proceder es el de las infraestructuras de transporte que hoy repasamos en el diario. Moverse en Catalunya por el corredor del litoral, sea en tren o en coche, es un infierno. Porque algunos decidieron por todos que los catalanes debíamos enojarnos porque se talaban árboles en La Panadella, porque se hacía primero el AVE a Sevilla y no nos importaban las cercanías, porque pagábamos peajes, porque se abrían carreteras en el Vallès, porque se construían nucleares, porque se despliegan redes eléctricas,... Enojarse por tantas cosas a la vez conlleva los déficits de los que ahora pagamos las consecuencias. Pero no somos imbéciles y esta vez no nos enojaremos con quien lo arregla.

