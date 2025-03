ERC, un partido anómalo

ERC ha culminado la segunda fase de su polietápico proceso congresual que se inició en otoño con la reelección de Oriol Junqueras como presidente del partido. Entonces Junqueras fue legido tras una disputada segunda vuelta en las elecciones primarias con solo con el 52% de los votos favorables y este fin de semana ha visto avalada su nueva hoja de ruta con un apoyo del 90% de las bases. Incluso ha conseguido que el sector Nova Esquerra Nacional retirase las enmiendas que buscaban limitar su poder, en particular que no pudiese ser presidente y candidato, y ha logrado derivar toda la responsabilidad de los carteles contra los hermanos de Maragall a la estructura de comunicación del partidos. Ahora solo queda la tercera etapa que es renovar la estructura territorial.

La nueva hoja de ruta de ERC opta claramente por el posibilismo y aunque no renuncia a la autodeterminación y fija como fecha simbólica par su consecución el año 2031, coincidiendo con el centenario del partido, sí renuncia a la unilateralidad y apuesta por un enfoque pragmático basado en la negociación aprovechándose de la coyuntura por la debilidad y la dependencia del actual gobierno central. Su prioridad pasa por conseguir traspasos de competencias como las de inmigración, las tributarias con la creación de una hacienda de tipo foral que incluya el traspaso de personal y en materia judicial, todo ello con el objetivo de reducir la presencia de la administración central en Catalunya y de acercarla así a la independencia.

Todos los partidos cuando experimentan fracasos políticos y cuando sufren retrocesos electorales suelen reorientar su estrategia. Por lo tanto, lo que ha hecho ERC en este congreso, entra el los parámetros de la normalidad. Lo que pasa es que lo habitual en estos casos es que los responsables de esa reorientación no sean los mismos dirigentes que condujeron al fracaso político y al retroceso electoral, sino unos nuevos. De hecho, así lo entendieron buena parte de los de líderes que estuvieron al frente del partido durante los años del procés, quienes tras la pérdida del gobierno de la Generalitat decidieron renunciar a seguir dirigiéndolo. Todos a excepción casi de Junqueras, que ha estado al frente de ERC de manera ininterrumpida desde 2011, salvo el breve receso entre el mes de junio de 2024 y su reelección el pasado diciembre.

Se puede argumentar, al igual que le ocurre a Carles Puigdemont en Junts per Catalunya, que su situación judicial, habiendo sido indultado pero no amnistiado, le hace aparecer a ojos de los suyos y de muchos independentistas como un represaliado. Y esto es algo que juega a su favor y actúa como una salvaguarda porque mientras esa situación no se modifique pocos cuestionarán su legitimidad para seguir al frente del partido. No obstante, la diferencia respecto Puigdemont y a Junts es que este partido y su líder no han modificado formalmente su hoja de ruta , aunque su táctica pueda haber variado. En cambio Junqueras habrá pasado de ser al adalid de la independencia y el líder que hizo virar a Convergencia a acabar adoptando sus postulados.

