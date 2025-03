Trump advierte que "no tolerará por mucho tiempo" las posiciones de Zelenski sobre la paz

Al día siguiente de la bronca que Trump propinó a Zelenski, Dimitri Medvedev, el que llegó a presidente de Rusia con la venia de Putin, comentó así la escena: 'el cerdo desagradecido ha recibido una severa bofetada por parte del dueño de la pocilga'. Pocas metáforas resumen mejor cómo ven desde el Kremlin el momento actual. En una Rusia depauperada por la guerra de Ucrania, el cerdo supone más del 30% de la dieta de sus ciudadanos. En Estados Unidos, el consumo de cerdo alcanza casi el 25% de toda la carne que comen los norteamericanos. De pocilgas saben un rato quienes gobiernan ambos países. Tanto como de practicar una diplomacia que se parece más a la partida de póker de Buffalo Bill que a la disciplina que practicaron Kissinger y Gromiko.

Ya saben cómo es el póker: gana el que miente con más descaro, no necesariamente el que tiene mejores cartas. Miles de ucranianos han quedado embolsados por las tropas rusas y le he pedido a Putin que no los extermine, proclama Trump, triunfante Los satélites permiten descubrir la mentira. Tampoco es cierto que haya hablado con el líder ruso. Mientras tanto, sigue la partida. En una suerte de pocilga.

Putin asegura que está dispuesto a firmar la paz mientras advierte, por debajo la mesa, que quiere todo el Dombàs, que ni hablar de tropas europeas para defender la seguridad de una Ucrania desmilitarizada. También pretende que sus amigos oligarcas puedan recuperar el dinero congelado. La mentira siempre ha sido un arma. Mentiras sibilinas, maquiavélicas, difíciles de detectar. Aquellas que hacen ganar o perder las mejores partidas, en las que Putin se muestra más sutil.

Las de Trump son más groseras, propias de un negociante de Las Vegas. Tanto, que le dan a Putin una ventaja estratégica. Puede que no le permitan ganar, como ha advertido el británico Starmer, si Europa despierta, pero si alargar la partida. A la espera de que su contrincante ceda porqué se le empieza a complicar el frente asiático, que es el importante para Estados Unidos.