70 mujeres que ríen, rajan, cocinan y pasan de los hombres

Se ponen o quitan el delantal cuando les da la gana. Nadie se lo exige. Se ríen de ellas mismas y del resto de la humanidad y, con la excusa de la cocina, hablan, debaten y se lo pasan en grande. Ocurre un día al año en el restaurante Semproniana de Ada Parellada. Empezaron en el 2010 coincidiendo con el 8-M con una comida donde eran diez y, este martes, celebraron la edición número 14 donde 70 mujeres de todas las edades -profesiones y con miradas muy distintas rien- rajan, cocinan y, por un día, pasan de los hombres. Debutó este año la modelo Judit Mascó, que disfrutó de lo lindo, y se echó de menos a Helena Rakosnik, una de las habituales, a quien esta vez el evento le pilló de viaje. Como es lógico, no estaba invitado ningún hombre, pero, uno, al que le hubiera gustado estar presente, preguntó y de ahí esta crónica.

Sor Lucia Caram, siempre de blanco, fue otra de las que se lo pasó tan bien como la dibujante y caricaturista Pilarín Bayés. Esta última llegó acompañada de la empresaria del sector de la hostelería Cristina Cabañas. Por cierto, me cuentan que Pilarín, a sus 83 años, se mostró más activa que alguna de las más jovencitas. Es imposible nombrar a todas las asistentes, pero no puedo olvidarme de mis colegas periodistas Núria Ribo, Txell Feixas o Agnés Marqués, a la que ahora, sus seguidores, que somos muchos, la podemos escuchar en las tardes de Catalunya Ràdio. Laura Duran es de las fundadoras, y allí estuvo, aunque ande ocupada con la People in Red;, la gala contra el sida que cada año organiza el doctor Clotet, pero que sin ella a los mandos no sería lo mismo.

Otra de las veteranas que asistió fue la mítica actriz Mont Plans -o sea, la Mari Tere de ‘Les teresines’- y Àngels Gonyalons. Entre las más jóvenes estaban Charlie Pee y Ana Polo. Por su parte, la estilista gastronómica Laura Pons controlaba cómo, por grupos, unas cocinaban el primer plato, otras el segundo y, el resto, los postres. No faltaron la cantante Suu, la payasa Pepa Plana o la entrenadora de waterpolo de la selección China Anna Tarrés. Eso sí, todas con una copa de vino en mano…

Me hubiera gustado estar presente para escuchar la voz de Judit Neddermann, a la que la sigo todos los fines de semana en su espacio, ‘El Cançoneddermann a la carta’, del periodista Xavi Bundó en RAC1.

Me explican también que la asesora de imagen, comunicadora y divulgadora de la lucha contra la presión estética Marta Pontnou estaba feliz con su delantal y con su nuevo libro, ‘La xona d’or’, que ha escrito junto a la periodista Laura Fa. Un libro de consejos para ser una catalana de "traca i mocador"…

Estaban las actrices Maria Molins, Agnés Busquets, la simpática Cristina Brondo, que no sé de dónde saca tanta fuerza para estar siempre alegre en todas las fiestas, y mi estimada directora del Canet Rock, Gemma Recoder.

En fin, que "Las davantaleras" son tan divertidas como poderosas, y que la que asiste una vez al encuentro de Ada Parella quiere repetir. Es más, visto lo visto, o el año que viene hacen dos turnos, o alguna se quedará sin cenar.

Serrat en el Círculo

Al margen de su estimada esposa Candela, y de sus hijas y nietos, a Joan Manuel Serrat lo que más le apasiona es el Barça. Sin embargo, tiene el cantautor algo que también está por encima de su estimado club. Me refiero a sus amigos. Así que este martes renunció a ver el Barça para asistir a la presentación del libro ‘Tertulias Nocturnas’, de su amigo el Dr. Pedro Clarós. Fue en el Círculo Ecuestre, lugar que ha frecuentado poco y ante otro reconocido culé: el presidente de este exclusivo club empresarial, Enrique Lacalle.

Joan Manel Serrat sonríe frente al doctor Pedro Clarós en la presentación del libro de este último. / Cedida a El Periódico

Hubo lleno para escuchar a este médico solidario especialista en otorrinolaringología y cirugía plástica facial. Serrat destacó que Clarós ha sabido transmitir con naturalidad y sin manipular la voz de todos los protagonistas del libro. Pues nada, que se perdió el fantástico encuentro contra el Benfica pero, antes del partido, o sea, el lunes, Serrat me dijo que este año el Barça llegaría a la final de la Champions. "Y lo digo ahor,a que todavía no estamos en cuartos", me remarcó. Pues, si es así, allí estaremos los dos.

