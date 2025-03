Un ADN polideportivo

Según el Centre de Documentació i Estudis del F.C. Barcelona, no hay fotografías de la sección de lucha grecorromana del Barça ni tampoco de una de sus figuras, Emili Ardévol. Pero sí se sabe que, hace cien años, el Barça tenía este deporte entre una de las actividades azulgranas. También nacieron entonces la sección de tenis y de ciclismo, que ya no existen. Con el nombre de aquel Ardévol mítico y bastante desconocido se bautizó a una de las primeras peñas azulgranas, que protagonizó altercados notables con la Peña Ibérica, formada por jugadores de rugby del Espanyol. No es extraño que una trifulca entre luchadores y rugbistas acabara en una batalla campal que instauró, el 23 de noviembre de 1924, el origen violento de la rivalidad entre ambos equipos.

Pero bueno, hablemos de secciones. Aparte de los férreos combates a la manera clásica, los primeros barcelonistas, como he dicho, también subían a la red y pedaleaban en la Volta a Catalunya. Entre ellos, nada más y nada menos que Mariano Cañardo. En 2003, Laporta intentó reavivar el ciclismo, pero la cosa acabó mal, con las ruedas pinchadas, aunque el director del proyecto fuera Melcior Mauri. Entre las secciones que ya no existen, el béisbol, el judo y la gimnasia, pero muchas otras todavía sobreviven, aunque bajo el paraguas del 'amateurismo': atletismo, rugby, hockey sobre hielo... Y después están las secciones profesionales, es decir, las que representan a la vez una continuidad de la tradición y un notable lastre económico.

El Barça no sería lo que es si no hubiera ido más allá del fútbol. No hay equipo en el mundo que tenga un palmarés combinado y diverso tan majestuoso. Los griegos y turcos sobresalen en fútbol y baloncesto, pero ¿dónde están cuando hablamos de hockey? ¿Y los del PSG, cuando decimos baloncesto? Y el honorable Benfica, que disputa torneos de pesca y billar, puede presumir de hockey también, pero ¿qué tiene que decir con el balonmano? ¿Y el Madrid? ¿Qué sabe el Madrid del fútbol-sala?

El Barça es polideportivo por naturaleza, como ningún otro club. Pero resulta que practica la teoría de los vasos comunicantes. Cuando el balón no entra en la portería, entonces emerge la canasta. Y al revés. Es lo que ahora sucede con un baloncesto que se desangra lentamente, irremisiblemente, mientras los chicos de la Masia prometen el paraíso. Todo esto, en un Palau efervescente, pese a las decepciones, que un día de éstos caerá hecho añicos. Quizás como las secciones, dejando aparte a las chicas, claro. Pero resulta que Alexia y Aitana juegan sobre el césped, no en el parqué.

