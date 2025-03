Cinco años después de la pesadilla

Hace cinco años entramos de lleno en una pesadilla de la que no sabíamos como íbamos a salir. El anecdotario profesional y personal de todo el mundo, incluyendo consecuencias familiares y tragedias, es muy amplio. Las incógnitas que aún no se han despejado, ¿cuál fue realmente el origen del virus?, siguen siendo muchas. Los errores cometidos, fruto del desconocimiento, el miedo y la improvisación, bastantes. La corrupción generada mercadeando con productos de primera necesidad procedentes de Asia, ya la vamos conociendo. Nunca he escuchado y visto tantas barbaridades como en aquellos días y meses. Desde alguna persona que decía que el virus iría muy bien para eliminar la sobrepoblación que hay en el planeta, hasta gente mala que, con el virus a cuestas, defendiendo ser antivacunas, seguía paseándose por España cuando se aligeró el confinamiento.

Económicamente, el virus generó un varapalo enorme a las perspectivas de muchas empresas. En España el sector turístico, el primero del país, desapareció de la noche a la mañana. Nuestro vocabulario agregó un nuevo acrónimo: erte (expediente de regulación temporal de empleo), que facilitó la supervivencia a futuro de las empresas afectadas y del empleo de los trabajadores. Otras fórmulas de supervivencia pasaron por el acuerdo aceptado por parte de muchos profesionales de rebajarse el sueldo un porcentaje determinado para salvar la situación. ¿Los mercados financieros? Se hundieron.

Sin embargo, la pandemia generó una transformación extraordinaria del sistema. Ejemplos: la respuesta de la Unión Europea, la apuesta digital, el desarrollo de los fondos Next Generation -ahí siguen, algunos aún sin ejecutar-, los avances tecnológicos al hilo de la consolidación del teletrabajo y la solidaridad entre la gran mayoría de los ciudadanos. Y, por supuesto, que las empresas de investigación biomédica y las grandes farmacéuticas trabajaran codo con codo para poder investigar la vacuna contra el covid-19.

El éxito de las vacunas sirvió para recuperar el tiempo perdido y demostrar que, cuando la urgencia apremia, el ser humano sabe responder. Tras la pandemia, nuestro mundo entró en un periodo de inesperada fiesta, de 'carpe diem', que ni siquiera las consecuencias económicas (rebote inflacionario y subida de los tipos de interés) de la invasión rusa de Ucrania torcieron. Las economías crecieron y el turismo reverdeció de forma exorbitante. El ahorro generado por dos años de control obligado de gastos hizo posible que, quien más, quien menos, empezara a viajar y consumir más. En España ya se han roto todos los récords prepandemia y la cifra de cien millones de turistas puede alcanzarse en 2025, si las circunstancias geopolíticas no lo impiden.

Cinco años después de la pandemia vivimos en un mundo pendiente de las decisiones de gobernantes imprevisibles y de dictadores que juegan a ver quién tiene más agallas para imponer la ley del más fuerte. Las economías y los mercados vuelven a titubear y cierto halo de pesimismo vuelve a instalarse.Al menos, llueve.

Suscríbete para seguir leyendo