Cercas, Gonzalo Suárez y aquella noche con Mario

Javier Cercas se encontró este miércoles en Madrid con uno de sus grandes maestros, Gonzalo Suárez, al que desde joven siguió como escritor y al que siempre ha cultivado como amigo. Esa antigua relación llevó a Javier Cercas a acercarse al Círculo de Bellas Artes de Madrid para ver cómo el amigo hombre que ha cultivado las artes del fútbol, el cine y la literatura, presentaba el más insólito, y de los más antiguos, de sus libros: el inédito 'El caso de las cabezas cortadas' (Nórdica), que tiene precisamente un prólogo del autor de 'Anatomía de un instante'.

El antiguo discípulo entró a la sala abarrotada de público para escuchar cómo el libro que él prologaba era diseccionado por el presidente del Círculo, Juan Miguel Hernández de León, y por Fernando Trueba, otro de los amigos que el cine, y la vida, le han procurado al que en un tiempo lejano se llamó también con el seudónimo de Martín Girard. Con este nombre, que es un guiño al apellido de su mujer, Hélène Girard, Gonzalo Suárez hizo las mejores crónicas de la época en que al Barça lo entrenaba Helenio Herrera, que era su padrastro.

Gonzalo Suárez, que ahora tiene 90 años, halló entre sus papeles viejos un cómic cuyo título y peripecias parecen haber sido escritas ahora mismo. Él escribió ahora la letra de las viñetas, que estaban dibujadas en 1958 y que se han mantenido como si hubieran sido animadas para ser parte de 'Hermano Lobo' o 'La Codorniz'. Adolfo García Ortega, editor y escritor, y el editor Diego Moreno, lo animaron a hacer de aquel desafío la obra de arte que ahora forma parte de otra faceta insólita del más variado de los autores españoles.

El público, que fue tan abundante que desbordó el aforo, escuchó a Gonzalo, que estaba acatarrado, y le sacó buen partido a esa circunstancia, y a sus presentadores, como si entre todos estuvieran generando un espectáculo al que no le faltaban ni la intriga de la historia, ni el humor, ni el cine, los ingredientes del autor de 'El detective y la muerte'. En un momento de la noche, Gonzalo cayó en la cuenta de que a su espalda permanecía su amigo Cercas, y lo quiso acercar a la mesa de los intervinientes. El autor de 'Soldados de Salamina' lo disuadió. Él no quería irrumpir en el coloquio, así que le avisó a Gonzalo: “Se aconseja no disparar contra el pianista”.

En ese momento preciso se levantaba de su asiento un amigo de Gonzalo Suarez, Fernando Villaverde, escritor, artista, cocinero. “¿Dónde vas?”, le gritó el escritor acatarrado, y de pronto al cronista se le llenó el recuerdo de coincidencias. Aquel hombre que se iba, para volver en seguida, del escenario que ahora dominaba por entero el autor de 'El caso de las cabezas cortadas', formaba parte de una coincidencia crucial en la trayectoria literaria del ahora académico, cuyo libro en torno a su encuentro con el papa de Roma, Francisco, está por aparecer.

Este espectador de la noche en que Gonzalo explicó su modo de ver la escritura y la vida era el mismo que, el 11 de septiembre de 2001, le abrió a Javier Cercas a una de las grandes amistades de su vida, la de Mario Vargas Llosa. El autor de 'La ciudad y los perros' había leído 'Soldados de Salamina' y quedó entusiasmado por esa contribución extraordinaria de Cercas a la literatura, que abordaba ese episodio crucial de la guerra.

La coincidencia fatal de esa historia hizo que ambos quedaran precisamente esa noche en que el mundo se quedó como a oscuras. Enfrascado en su habitual lectura en la Biblioteca Nacional, ajeno a teléfonos y a acontecimientos, el que luego sería premio Nobel se sentía ajeno a ese hecho impresionante: se había producido en Nueva York una catástrofe que produjo miles de víctimas entre los que en ese momento trabajaban o vivían en torno a las Torres Gemelas. Madrid también estaba a oscuras.

Vargas Llosa supo muy tarde de ese impresionante suceso y que su cita con el joven autor de 'Soldados de Salamina' sufría algunas vicisitudes. Muy pocos restaurantes había abiertos en aquellas circunstancias de estupor internacional. Así que sus amigos buscaron cobijo para que los dos escritores, el viejo y el joven, sellaran una amistad que nunca ha cesado.

Ahora, cuando el mundo ya vive las secuelas imperiosas de aquel desorden, se me vino a la memoria esa noche en la que casi todo parecía vacío en la ciudad en la que se hicieron amigos, y para siempre, dos de los grandes escritores que ha dado esta lengua.

Ellos estrenaron sus intercambios en el restaurante cuya sede ahora se llama Mercato Ballaró y que entonces era de un cocinero apasionado por el arte, al que se le ocurrió tener abierto su sitio de comer por si por allí pasaban la curiosidad o el azar. Y resultó que esa noche precisamente hicieron acto de presencia el maestro y su discípulo. Fernando Villaverde, que era el que cultivaba la cocina, y además era él mismo editor apasionado del arte y la literatura, estaba feliz esa noche teniendo cómo únicos comensales a Vargas y a Cercas, con sus compañías. Fue una noche inolvidable que me vino de golpe cuando vi a Villaverde alzarse de su asiento, que estaba a cuatro pasos del joven que en el 11S se fue a cenar con Mario Vargas Llosa.

Suscríbete para seguir leyendo