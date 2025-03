Bruselas regala una baza a los ultras

La Comisión Europea ha regalado esta semana una nueva baza a la ultraderecha con el proyecto de reglamento que avala la creación de centros de deportación de inmigrantes fuera del territorio de la Unión Europea (UE). El proyecto de reglamento para expulsar a los inmigrantes irregulares y a quienes se ha denegado el asilo busca yugular la fuga de votos hacia la extrema derecha. Pero, al legitimar su agenda política, da un impulso electoral adicional a la ultraderecha, ya que sigue soslayando las raíces del malestar socioeconómico desatendido que ha convertido a los partidos ultra en los principales receptores de votos de la clase trabajadora en Alemania, Francia, Italia, Austria y Países Bajos.

Para obtener la eficacia política buscada, más que la carencia o no de papeles, el reglamento europeo debería primar la deportación de extranjeros (incluidos los de otros países europeos) detenidos por cometer delitos o con indicios de radicalización yihadista, porque la inseguridad sí que es una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, muy por encima de la emigración, como confirmaron de nuevo los sondeos en las elecciones alemanas del 23 de febrero.

Cuando la derecha de Austria, Italia y Francia impulsó las primeras medidas europeas contra la inmigración irregular hace más de 20 años bajo la dirección de Wolfgang Schüssel (ÖVP), Silvio Berlusconi (Forza Italia) y Nicolas Sarkozy (como ministro del Interior y después como presidente francés) la extrema derecha era minoritaria.

Descontento ciudadano

Durante más de dos décadas, la mayoría de partidos gobernantes han asumido y legitimado el discurso ultra y, al mismo tiempo, han agravado con sus políticas socioeconómicas el descontento de los ciudadanos. Ahora, la extrema derecha dirige los gobiernos de Italia, Hungría y Países Bajos, el ultra Partido de la Libertad (FPÖ) es la fuerza más votada en Austria (28,8% en 2024) y el ultra Agrupamiento Nacional lo es en Francia (32% en la segunda vuelta en las legislativas de 2024).

El proyecto de reglamento europeo tendrá una efectividad limitada, porque se basa en premisas ficticias. En primer lugar, presupone que los sistemas judiciales de los países de la UE, colapsados por falta de jueces, personal y medios, resolverán con rapidez las peticiones de asilo, las órdenes de expulsión y sus consiguientes recursos. En Barcelona, los juicios rápidos por robos violentos van con 16 meses de retraso y se tarda siete años en condenar a un conductor drogado y ebrio por causar un accidente mortal. El descontento ciudadano por sus sistemas judiciales es muy alto, según el sondeo Eurobarómetro.

En segundo lugar, los planes europeos de deportar a los inmigrantes a su país de origen o al último país de tránsito antes de llegar a la UE chocan con la negativa habitual de estos estados a aceptarlos por motivos políticos, económicos y de seguridad. Los gobiernos y las fuerzas políticas de los países de origen de los inmigrantes consideran los intentos de deportación como una nueva afrenta de las antiguas potencias coloniales y los votantes como una traición de sus gobernantes por no proteger a sus propios ciudadanos, señala el sociólogo Erlend Paasche en un informe para el Migration Policy Institute.

Retraso de los trámites

Los inmigrantes irregulares constituyen además una fuente de divisas importante para la economía local. Aunque el importe individual de las transferencias sea reducido, esos fondos son esenciales para la subsistencia de las familias y contribuyen a mantener la actividad local. Para demorar la devolución de inmigrantes, esos países recurren a obstáculos burocráticos, a retrasar indefinidamente los trámites, a no reconocer la validez los documentos de identidad (si existen) o incluso no reconocer como nacional a esa persona. Las medidas de presión empleadas por la UE (restricciones de visados y financiación a los países no cooperantes) han tenido hasta ahora un impacto limitado y sólo el 20% de los afectados por órdenes de expulsión acaba abandonando la UE, admite la Comisión Europea.

En tercer lugar, los centros de deportación fuera de la UE tienen un alto coste, plantean dudas legales e implican una deshumanización adicional. El plan del Gobierno danés de crear centros de deportación en África no ha llegado a concretarse y el Gobierno italiano ya acumula tres sentencias judiciales contra sus intentos de deportar a los inmigrantes al centro de internamiento en Albania. Para que el reglamento sea operativo, la UE deberá tener esos centros en su propio territorio.

