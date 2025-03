Incertidumbre, volatilidad, ¿recesión?

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ministro de Pedro Sánchez y presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) con Mariano Rajoy, ha dicho una frase lapidaria sobre la situación política y económica mundial: "La única certidumbre es una gran incertidumbre". Se viene repitiendo que hay incertidumbre, pero decir "la única certidumbre" es multiplicar la incertidumbre. A Sánchez, seguro de que sobrevivirá a todo, no le debió de gustar. Pero Escrivá no es un cenizo. Cree que nuestra economía tira -el martes el Banco de España elevó su previsión del PIB del 2,5% al 2,7%-, solo toma nota de que la segunda presidencia de Trump quiere ser revolucionaria. Y las revoluciones nunca se sabe dónde acaban.

Primera pregunta. ¿Seguirá siendo Estados Unidos la meca de la democracia o -lo teme Fukuyama, el gran teórico del triunfo de la democracia frente al comunismo-, camina hacia un régimen "iliberal"? ¿Querrá Trump un tercer mandato, hoy prohibido por la Constitución? ¿Marca el futuro la alianza del populismo de Trump y el capitalismo tecnológico de Musk? Ante lo que está pasando, no son estúpidas inquietudes. Pero hay respuestas no alarmistas. El profesor Colomer, un politólogo catalán que vive en Washington desde hace años, decía el lunes en Barcelona que en América hay muchos contrapesos, empezando por los nueve jueces -más bien conservadores- del Tribunal Supremo. Y que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que deberá renovarse totalmente en menos de dos años, es solo de seis (sobre 435).

Segunda pregunta. ¿A dónde llevará al mundo la idea de Trump de que el orden internacional de 1945 (ONU, FMI, OTAN…) debe ser cambiado por otro pactado entre los "hombres fuertes" de las grandes potencias: América, China, Rusia, Arabia Saudita…? Ya vemos que quizás la guerra de Ucrania se acabe (aunque no en 24 horas como aseguró), pero con la cesión a Rusia del territorio conquistado invadiendo un país soberano. ¿Saldrá un Putin más peligroso, como temen Francia, Alemania, Gran Bretaña y, más aún, Polonia y los bálticos? ¿Cómo podrá reaccionar Europa ante un Trump que la ningunea -Vance lo explicitó en Múnich- porque no es un Estado pues no tiene una soberanía nacional sino 27 soberanías, ni tampoco un "hombre fuerte", y ni siquiera un teléfono como dijo Kissinger hace muchos años? ¿Qué pasa con España? ¿Podrá seguir entretenida con nuestra guerra del siglo XXI de güelfos y gibelinos?

El principal índice de la bolsa americana alcanzó su máximo el 19 de febrero, pero desde entonces ha bajado un 9%. Y la Tesla de Musk ha perdido casi la mitad del valor al que llegó tras el triunfo de Trump

Última pregunta, pero no la última. ¿Qué pasará en la economía americana? ¿Y en la mundial? Trump prometió una gran prosperidad basada en la libertad total de los mercados, la rebaja de impuestos y los aranceles. Para castigar a China. También a Europa y Canadá que deben mucho dinero a América por la protección militar de muchos años. Y los mercados han pasado de la euforia a la incertidumbre y a una gran volatilidad. Como dice la Lex Column del 'Financial Times': "El impulso bursátil de Trump se ha marchado tal y como llegó". El principal índice de la bolsa americana marcó el máximo el 19 de febrero, pero desde entonces ha caído el 9%. Y Tesla -emblema de Musk- ha perdido casi la mitad de su valor. Ayer, 741.000 millones de dólares cuando había alcanzado 1,5 billones. Para compensar, Trump anunció que se había comprado un Tesla, sin descuento.

Morgan Stanley y JP Morgan dicen que este índice aún puede caer un 20% más. Y el Vix, que mide el miedo de Wall Street, tiembla. Pero las idas y venidas de Trump sobre los aranceles están inquietando no solo a los mercados sino a empresarios y consumidores. Los índices de confianza caen. Delta Airlines anuncia menos beneficios por la retracción de los vuelos internos (y hasta nuestra Aena lo nota). La Reserva Federal de Atlanta, que el PIB americano puede caer a una tasa anual del 2,8% este trimestre y Larry Summers, antiguo gurú de Bill Clinton, cree que hay un 50% de posibilidades de que América entre en recesión. Y el propio Trump no lo descartó -solo como algo pasajero- el domingo en la Fox News, la tele de su amigo Murdoch.

Claro, gran conmoción el lunes en los mercados, incluidos los europeos. Si América va mal, mal para muchos. Quizás todos. Pero, ¿y si las "tesis" Trump se desmoronan? ¿Y cuándo?

