Sin hijos, ¿quién te cuidará?

La 'childfree' o la 'childfreebyelection', es decir, estar libre de hijos o la infecundidad voluntaria crece. El término 'childfree' existe desde principios del siglo XX, pero no fue hasta la década de 1970 que las feministas lo usaron para denotar como un grupo distinto a las mujeres que no tenían hijos voluntariamente. El sufijo 'free' se eligió precisamente para generar la sensación de libertad.

El nivel educativo o de ingresos, las dificultades laborales, el tipo de unión de la pareja o la reducción de la libertad personal intervienen en la elección consciente de no tener descendencia. Pero, además, hay un motivo clave: no se tienen hijos porque no se desean, porque la opción de tenerlos resulta poco o nada apetecible.

Hay personas que saben muy pronto que no quieren tener hijos y nunca dudan. Otras toman la decisión más tarde y luego la proclaman como parte de su identidad. Y también están las que dudan sobre si sí o si no y cambian una y otra vez de idea, con el miedo de perderse algo importante.

Esta opción de no querer tener hijos se está multiplicando como una bola de nieve con la aparición de 'influencers' y comunidades de apoyo en las redes, aunque la aceptación cambia más lentamente. El estigma, o al menos la incomodidad que genera la elección, permanece en grupos cerrados o muy religiosos. Surge entonces una pregunta típica y muchas veces inoportuna: ¿quién cuidará de ti cuando envejezcas?

Vamos a por estrategias efectivas para disfrutar de una vida feliz en la vejez: desarrolla una red de apoyo social (como clubes de lectura, por ejemplo), mantente activo y saludable (porque el bienestar físico y el mental están interrelacionados), usa la tecnología para conectarte -- también emocionalmente- con amigos y familiares; planifica tu futuro económico; explora opciones de vivienda (como el 'cohousing') que brinden apoyo y compañía, y ábrete a la posibilidad de acudir a cuidadores profesionales, si es necesario. Porque organizar la vejez aporta seguridad y bienestar y resulta enriquecedor incluso cuando se tienen hijos.

