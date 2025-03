La bolsa y la vida: Inditex, estrategias empresariales y guerra arancelaria

Óscar García Maceiras. / Bloomberg

Los analistas no se ponen de acuerdo sobre los efectos de la política económica de Donald Trump al frente de EEUU, para el país y el resto del mundo. Para algunos lleva a recesión, inflación y tipos de interés altos. Vamos una tormenta perfecta para el acabose. Para otros, la situación global no parece tan alarmante pero sigue siendo capaz de desorientar a cualquier economista. Unos pocos ven en la estrategia de Trump una mezcla extraña entre liberalismo extremo y potente muestra de que el dinero puede con todo, teoría monetaria moderna en fase práctica. La máquina del dinero puede ponerse en marcha y justificar-financiar cualquier dislate geoestratégico.

Cierre bursátil

Las bolsas europeas han cerrado con avances ante la previsión de una tregua en Ucrania y pese a la guerra arancelaria. El Ibex, a contracorriente, ha cedido un 0,57% este 12 de marzo de 2024, hasta los 12.804 puntos, por el castigo a los resultados de Inditex, que no han compensado el tirón de los bancos.

Contramedidas arancelarias

La Unión Europea ha anunciado que sus contramedidas contra los aranceles de Trump por un valor de 26.000 millones de euros, que entrarán en vigor en dos fases a partir del 1 de abril. Unas medidas que se podrán revertir "en cualquier momento" en caso de llegar a un acuerdo con EEUU.

Estrategias empresariales y resultados

Hace algunos años, más bien muchos, participé en un concurso de gestión empresarial. Los equipos debían decidir una estrategia general de crecimiento para una compañía en un contexto dado. De las decisiones tomadas, un programa asignaba un valor a esa empresa con respecto a la competencia. Resulta que tras varias rondas de decisiones el valor de la empresa estaba en lo más alto de la clasificación. Uno de los datos del balance en ese momento era que el aumento de los estocs de la empresa había crecido mucho más que los de la competencia. Marqués, uno de los integrantes de mi grupo, resaltó hábilmente una correlación entre el aumento de estocs y mejora de la posición o valor de la empresa frente a la competencia. Propuse que para pasar a la siguiente fase debíamos destinar más recursos a márketing, captación de clientes y mejorar los precios frente a la competencia (aprovechando esa superioridad de estocs). Pero mi colega Joaquín, ayudado por una labia excelente, mayor edad y convincentes creencias, convenció que lo que debíamos hacer era destinar todavía más recursos a elevar los estocs. El resultado fue que de estar como líderes de la clasificación, quedamos eliminados. Las enseñanzas de aquella decisión empresarial simulada me han acompañado a lo largo de los años y son aplicables ante la actual situación internacional.

Retroceso del PIB, pero no recesión

La amenaza de incremento arancelario ha elevado las importaciones estadounidenses de manera relevante en los últimos meses. Las empresas han incrementado de manera inteligente los estocs para eludir posibles aranceles futuros. Como consecuencia, el PIB de EEUU tiende a bajar y el valor de esas empresas aumenta (las correcciones bursátiles son relativamente moderadas). Se acerca ese momento crucial que debe desembocar en un cambio de estrategia. Las empresas inteligentes aprovecharán ese estoc para competir y captar clientes (y hasta bajar precios). Otras, intentarán protegerse todavía más, elevarán precios y ajustarán inversiones. Si los consumidores estadounidenses mantienen la demanda y los precios se controlan, la amenaza de recesión en EEUU será solo amenaza. Y hasta ahora la inflación resulta controlada. El futuro depende de los consumidores en gran medida. Un boicot a productos estadounidenses puede ser más efectivo que cualquier arancel, y Elon Musk lo sabe. El Gobierno estadounidense anunció hoy que el índice de precios al consumo (IPC) bajó en febrero al 2,8% interanual, lo que supone una moderación de dos décimas frente a la cifra de enero, al tiempo que el dato subyacente, que excluye los alimentos y la energía por su volatilidad, fue del 3,1%, también dos décimas menos que en enero y el nivel más bajo desde abril de 2021.

Inditex y la eterna contradicción

Que Inditex sufra en bolsa pese a unos resultados excelentes no deja de ser sorprendente, pero la renta variable se nutre de expectativas y el contexto actual no anima a pensar que la carrera de Inditex hacia el crecimiento siga sendas exponenciales. Dicen los analistas que la razón del varapalo bursátil es que las ventas se han desacelerado en las últimas semanas, al ritmo de la tormenta geoestratégica. Quizá el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, esté pensando que la única manera de incentivar el precio de la acción pueda ser ahora una adquisición de calado internacional. Opciones existen, pero no resulta fácil descremar las opciones. Mientras tanto, competidores como Mango han sabido situarse en EEUU y mantienen la opción de seguir adelante con la estrategia prevista. La clave es reposicionar la marca lo suficiente como para que el mordisco arancelario sea incluso despreciable en el precio final.

Ortodoxia económica y las causas ignotas

Incluso para Javier Díaz-Giménez, economista del IESE, las medidas económicas tomadas por Trump son imposibles de interpretar desde la perspectiva ortodoxa. No se entiende adónde quiere llegar, conocido que cualquier guerra arancelaria perjudica a los contendientes. Los aranceles al aluminio y al acero quizá beneficien, dice Díaz-Giménez, a Acerinox (empresa española con presencia industrial en EEUU), pero no tiene sentido en su opinión que Trump pretenda ser líder industrial mundial en unos momentos en los que la competitividad depende más de la tecnología que de la ubicación de las fábricas. Díaz-Giménez es experto en ramas de la economía crípticas para muchos (criptomonedas), pero como la mayoría, sigue desorientado sobre el final de esta deriva económica que lleva a EEUU o a una crisis inflacionaria y de crecimiento, o quizá a una reactivación de políticas de gasto redirigido, deuda pública masiva para una reconversión privada y geoestratégica nunca vista.

*Este comentario de la evolución de la bolsa a corto plazo pretende combinar los datos del balance de la sesión con opiniones de quien escribe y otras de analistas. En la renta variable influyen múltiples factores que configuran lo que los expertos definen como tendencia previsible, en continuo cambio y cuyo análisis debe ser holístico, global, crítico y multidisciplinar. Pero no dejan de ser opiniones.