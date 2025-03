La despistada moral 'trumpista'

La realidad es desconcertante. Lo que debería ser, según los acontecimientos internacionales de los últimos meses, acaba siendo todo lo contrario. O al menos eso parece. La llegada de Trump a la presidencia de los EEUU, el impulso de un perfil psicológico como el de Elon Musk, la aparición televisiva del secretario de Estado, Marco Rubio, con una cruz de ceniza en la frente… todos ellos son detalles que explicarían un país en retroceso conservador y abierto a conducir a la sociedad a una moral cristiana de otro siglo.

Sin embargo, las manifestaciones más públicas, comunicativas y culturales no caminan por ese escenario. Me remito a los Oscar. La película que se llevó cinco estatuillas no es el mejor ejemplo para un votante prototipo de Trump. 'Anora' es la historia de una joven, digamos que bailarina sexual, que acaba casada en Las Vegas con el hijo de un oligarca ruso. El film tiene muchas escenas de sexo, cuidadosamente rodadas por su director, Sean Baker, para no ser excesivas, pero que son una parte importante de la película. No es un Oscar para explicar la nueva era Trump, a pesar del oligarca.

Los críticos cinematográficos, que tienen más contexto que el mío, apuntan a que la polémica de las últimas semanas con la película 'Emilia Pérez' y su actriz protagonista, Karla Sofía Gascón, pudieron ir a favor de la decisión de darle el premio a la actriz Mikey Madison. Es posible. Pero el mismo perfil del personaje de la Gascón y ella misma, ya van en contra de lo que Marco Rubio, por ejemplo, vería con buenos ojos para un personaje ejemplificador de una película con Oscar. ¿Un narco que quiere convertirse en mujer, interpretado por una actriz ‘trans’? Todavía no ha debido salir del susto.

Pero hay más. Otra de las películas nominadas, 'Cónclave', tampoco estaría en la línea ultraconservadora que, sin duda, llegará a la Casa Blanca. Es cierto que el film se centra en las disputas de poder que la literatura y la realidad nos detallan que transcurren en los pasillos del Vaticano, pero el desenlace de la historia, inspirado en la novela de Robert Harris, 'Cónclave' (Grijalbo, 2017), se aleja de una salida bajo los conceptos radicales de las diferentes líneas de poder que tiene la iglesia. Y no se trata de hacer 'spoiler' sobre el sorprendente final de la película, pero en todo caso sí comentar que los aspectos femeninos de la naturaleza del Papa elegido en la trama sorprenden. Esa decisión final tiene en el guión el respaldo mayoritario de la curia, que aparenta bastante progresismo. En este punto, el mismo término, 'progresista', debe sonar bastante mal en los oídos de algunos sectores que rodean a Trump.

Todos estos detalles dibujan una fotografía en el mundo de la cultura de los EEUU que no coincide con lo que representan muchos de los lobis que han impulsado la carrera del empresario ahora presidente.

Tal vez estemos frente a un espejismo, y que lo que está por llegar todavía ni nos lo imaginamos. Pero es que ni existe una movilización popular, como en otras ocasiones, ni de los movimientos más extremistas a la izquierda, ni de los que se posicionan a la derecha, ni del feminista, ante tantos parámetros fuera del control 'trumpista'. Sorprendente.

