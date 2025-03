Neymar y el Barça, ¿por qué no?

Neymar muestra destellos de buen fútbol en sus primeros 45 minutos con el Santos. / EFE

Tiene 33 años, ha sufrido una grave lesión, hasta hace nada jugaba en un campeonato menor como el de Arabia Saudí y, sin embargo, no conozco a ningún culé al que no se le ilumine la mirada cuando nombras a Neymar. Cómo olvidarlo. Era puro talento, imaginación, desparpajo, seguramente el futbolista clave para lograr la última Champions del Barça, aquella de Berlín junto a sus inseparables Luis Suárez y Messi. La gran pregunta es si es una buena idea, si un último baile es aconsejable. Veamos. El dinero no sería un problema, estaría dispuesto a rebajar mucho sus pretensiones económicas. ¿Aceptaría un rol secundario? Estoy convencido de que sí. Recordemos su etapa de azulgrana. Con Messi fraguó una verdadera amistad, entendió que Leo era el líder y nunca intentó ocupar su lugar, aunque su fútbol quizá lo mereciera en muchas ocasiones. Aquella capacidad para adaptarse a otro papel cuando estaba en su mejor momento es lo que me hace pensar que el Neymar de ahora, ocho años después, aún tiene algo que aportar en el Camp Nou. Un último servicio al equipo de su vida (además del Santos). Pero solo tiene una oportunidad. Tiene que demostrar de aquí a junio que ha recuperado gran parte de su nivel, que está centrado, que el fútbol vuelve a ser el centro de su vida (el carnaval y el cumpleaños de su hermana son innegociables, lo sabemos de sobra). ¿Podrá hacerlo?

Hay un escollo evidente: Flick. El 'show' choca con el actual entrenador, un tipo estricto hasta con la puntualidad. Ya ha castigado a varios futbolistas por llegar tarde. Sus normas no son negociables y ahora mismo tiene toda la confianza del club para manejar el equipo a su manera. Dicho esto, y aún sabiendo que su nivel no es el mismo, me quedo con el jugador fantástico que vimos en el Barça, aquel que lo dejó todo para irse a ganar dinero a París. Qué error. Seguramente es un sueño, una fantasía mía…Y también del mismísimo Laporta.