Bienaventurados los perseguidos

Las farmacias han sustituido a las iglesias como lugar donde solicitar milagros, porque es en ellas y no en los templos donde te curan un dolor de cabeza o te rebajan el colesterol, incluso para la disfunción eréctil está comprobado que es más útil una pastilla de Viagra que ponerle un cirio a Santa Rita, patrona de los imposibles. No es raro, por tanto, que los perseguidos, que antaño se acogían a sagrado para librarse de sus captores, entren ahora en las farmacias para evitar ser apresados. Los tiempos evolucionan hasta para quienes huyen presa del terror, que ya no necesitan escapar de noche en el maletero de un coche, como fue costumbre en Catalunya.

Hace unos días, en la farmacia de mi barrio entró jadeando un tipo, asegurando que lo perseguían para matarlo. No pedía confesión, a eso no han llegado todavía las farmacias en sustitución de los santuarios cristianos, sino amparo. Tan alterado estaba, que a la anciana que se estaba tomando en aquel momento la tensión, esta se le disparó, y la señora que se encontraba solicitando una cura para el estreñimiento aseguró que ya no le hacía falta, gracias y hasta la próxima.

Al poco llegaron los perseguidores, dos hombres de piel oscura armados con sendos machetes. No se atrevieron a entrar en la farmacia, debían de estar al corriente de que las boticas son las nuevas iglesias y serían creyentes -asesinos creyentes los ha habido siempre, y suelen ser los más desalmados-, así que se quedaron en el exterior. Desde fuera, a través de los cristales, mostraban los machetes al tiempo que con la otra mano señalaban al fugado y hacían como que se rebanaban el pescuezo, en gesto universal que no suele significar nada bueno para el receptor del mensaje. En un principio, el farmacéutico interpretó esos ademanes como los de dos enfermos a quienes les dolía la garganta y le pedían desde la calle -para evitar contagiar a alguien- algún remedio, tal vez unas simples pastillas Juanola.

No tardó en deshacerse el equívoco, a lo cual contribuyó el terror de quien seguía acogido a sagrado en el interior de la farmacia, terror a todas luces exagerado para quien escapa de dos enfermos de faringitis, así que el farmacéutico llamó a la policía. A los diez minutos llegó una patrulla y los perseguidores del machete huyeron a toda prisa, habrían dejado su vehículo mal estacionado. Los agentes -agente y agenta, tal como manda la paridad en nuestra policía autonómica- accedieron a la farmacia, donde fueron puestos al corriente de todo. En esas, la 'mossa de esquadra', ya se sabe que las mujeres suelen tener buena memoria, cualquier hombre casado puede dar fe de ello, se quedó mirando a la víctima de las amenazas de muerte y le interrumpió mientras este le relataba los hechos.

-Oye, ¿a ti no te conozco de algo?

-Errr, no creo- repuso el hombre.

- ¡Ya me acuerdo! Te detuve ayer por la noche- recordó la mossa.

Al saber de las aficiones delictivas de la víctima de la persecución, los policías revisaron la mochila que llevaba consigo. Descubrieron ahí un mazo de dimensiones generosas, de los que igual sirven para romper un escaparate que para hacer de extra en el remake de 'Conan el Bárbaro'.

- ¿Y eso qué es?

-Es que estoy haciendo obras en casa- se justificó el perseguido, con cara de no haber roto nunca un plato, mucho menos un escaparate.

En pocas horas, había tenido tiempo de cometer alguna fechoría, ser detenido, ser puesto en libertad, ser perseguido a muerte por las calles -imagino que a causa de otro desmán- a primera hora de la mañana y pasearse con un mazo hasta encontrar la oportunidad de utilizarlo. A eso se le llama ser un emprendedor que aprovecha todas las horas del día.

Ignoro cómo finalizó la actuación policial, imagino que, si no al día siguiente, al cabo de un par de días, los mismos agentes se reencontraron con su ya conocido, tanto da si como víctima o como victimario. Lo bueno de estos tiempos que nos toca vivir es que, en barrios como el mío, todos nos conocemos y formamos una gran familia, da lo mismo que uno sea policía, delincuente o víctima. Igual un día te roban cuando sacas dinero del cajero o entran a atracarte en tu propia oficina -justo al lado de la farmacia- o te dejan inconsciente en mitad de la calle para robarte un par de euros o te apuñalan, que todo eso he visto yo, pero, cómo decía Gila ¿y lo que nos reímos?

Suscríbete para seguir leyendo