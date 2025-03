La UE se rearma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i), conversan durante la reunión extraordinaria del Consejo Europeo este jueves en Bruselas. / Fernando Calvo / Pool Moncloa

La Unión Europea decidió ayer rearmarse durante una cumbre extraordinaria en la que estuvo presente Volodímir Zelenski. La reunión ahondó en dos objetivos íntimamente relacionados: mantener el apoyo al Gobierno de Ucrania e impulsar el programa Rearmar Europa, preciso para disponer de una capacidad de respuesta suficiente frente al desafío de Rusia. Se trata de dos herramientas necesarias para contrarrestar la disposición de Donald Trump a cerrar un acuerdo con Vladímir Putin que ponga fin a las hostilidades –sin contar con el país agredido–, para compensar a Ucrania de la suspensión por Estados Unidos de la ayuda militar y de inteligencia y para disponer de instrumentos de seguridad propios, habida cuenta las incógnitas de futuro de la OTAN.

Pero detrás de esos enunciados se esconden no pocas dificultades, empezando por la oposición de Hungría a que la UE se comprometa a mantener y aún aumentar la ayuda a Ucrania: pese a haber aceptado el programa de rearme propuesto por Von der Leyen, Viktor Orbán no firmó la declaración conjunta que reafirma el mantenimiento del apoyo sin fisuras a Ucrania. En la fijación de la política exterior de los Veintisiete rige la regla de la unanimidad, de forma que un país con un PIB equivalente al 1,2% del de la Unión está en condiciones de paralizar cualquier decisión en este campo. Y siendo este un factor a tener en cuenta, ha de ser soslayable mediante el compromiso directo de cada Estado de ayudar a Ucrania y la formación de una coalición voluntaria que incluya incluso al Reino Unido. Aunque sea complicado llevar a la práctica la propuesta franco-británica de desplazar a Ucrania un contingente militar que garantice el cumplimiento de lo que en su momento se acuerde para detener la guerra.

Resulta de todo ello una paradoja: el anuncio hecho el martes por Ursula von der Leyen de un aumento espectacular del gasto militar para compensar el alejamiento de Estados Unidos de la defensa de Europa, un objetivo forzosamente a medio plazo, logró ayer el apoyo unánime a pesar de su coste -150.000 millones en préstamos a través de un instrumento financiero que despliegue la Comisión Europea y 650.000 millones en inversiones exentas de las reglas de disciplina fiscal– al contrario que las acciones que de forma inmediata es preciso encarrilar para no quedar al margen del desenlace de la guerra. Porque cabe suponer muy avanzadas las negociaciones Washington-Moscú, porque Zelenski estará el martes en Riad para reunirse con un enviado de Trump y porque Rusia no está dispuesta a aceptar un alto el fuego temporal de un mes, tal como propone Francia, so pretexto de que facilitaría a Ucrania reorganizar sus unidades en el frente.

De ahí el riesgo de que la presencia de Zelenski en Bruselas quede como un gesto simbólico, pero ineficaz, si no va acompañado de acciones determinantes de efecto inmediato. Lo necesita Ucrania para que lo que acuerden Trump y Putin no sea una claudicación, pero lo necesitan también los europeos para no transmitir una imagen de vulnerabilidad, para poder hablar de forma convincente y con voz propia en el cambio de paradigma en el orden internacional. Alcanzar este objetivo es esencial para garantizar la seguridad europea incluso antes de que el rearme sea una realidad. Las incertidumbres de futuro son tantas y tan graves que la regla de la unanimidad no debe ser un instrumento paralizante.