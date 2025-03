¡Es la IA, estúpido!

Congresistas cargando con malestas a la salida del Mobile World Congress de Barcelona, este jueves. / JORDI OTIX

Resulta que no era el metaverso y los terrenos digitales que algunos ya compraban a golpe de moneda digital en mundos virtuales, no era el 'big data' y su insaciable capacidad para llevar a unos y ceros el mundo analógico (el mundo, vaya), tampoco era el 5G y sus promesas de una velocidad que iba a asombrar por su vertiginosa manera de trasladar la información de un dispositivo a otro. No era la 'blockchain' con su modelo de seguridad inquebrantable y sus promesas de digitalización del dinero y descentralización de los bancos, tampoco la robótica tan modulada por el cine de Hollywood y el control a ejercer bajo las Tres Leyes de Asimov. No eran las APIs integrativas, ni las interfaces, ni el 'smartphone', ni siquiera eran las gafas de realidad virtual y aumentada y mixta y extendida. Resulta que no era todo eso, resulta que era la inteligencia artificial generativa, estúpido; dicho en términos políticos y usando la fórmula de éxito que llevó a la presidencia de los Estados unidos a Bill Clinton en 1992 (“the economy, stupid”) y que a la postre ha sido la fórmula para destacar los aspectos esenciales de una situación. Pues resulta que la tecnología que iba a establecer una verdadera disrupción tecnológica después de la escritura y la imprenta de tipos móviles de Gutenberg y la máquina de vapor y las fuentes de energía e internet… era la IA. Abusamos demasiado de la palabra disrupción y ahora que es verdad no estamos suficientemente enfocados. Una tecnología disruptiva tiene la capacidad de cambiar el paradigma humano como se entendía antes de su aparición. Eso implica no poder entender lo que viene con las premisas del paradigma previo. La IA tiene ese potencial.

Pues el MWC, que hace tiempo ha dejado de ser una feria de móviles para ser un foro de novedades tecnológicas y señalador de tendencias globales, ha comprendido qué es la IA. En esta edición no se han visto grandes despliegues de nuevos modelos en IA generativa. La clave está en la integración: cómo incorporan los smartphones esta tecnología, cómo se usa para el análisis de datos, cómo interviene y mejora procesos previamente establecidos, en definitiva, cómo se establece una inteligencia artificial con propósito. Esta edición de 2025 (y van 19) viene con un envoltorio de sostenibilidad en el ámbito tecnológico, a lo que se le suma la segunda fase del despliegue del 5G avanzado, que promete impactar en una mejora del rendimiento en las redes empresariales, al usuario final solo le afectará si es gamer, y una cuestión que se respira en el ambiente es que las tecnológicas están virando a una mirada más human-centered, que parece sincera.

Esta tendencia seguro que viene marcada por el enfoque de este año del Mobile World Capital, que reclama en su propuesta una ciudad inteligente más humanizada y unos datos que resuelvan los problemas reales de las personas: que la burocracia analógica que resuelve la digitalización no se torne en burocracia tecnológica. También tiene que ver la nueva iniciativa Talent Arena, que vimos a modo de prueba en 2024 y que ahora convoca de pleno derecho a los profesionales del sector esperando, entre otros objetivos, estimular la entrada del sector femenino en las profesiones STEAM. El Talent Arena (las personas) da espacio al talento profesional y constituye la tercera pata que faltaba junto con el MWC (las empresas) y el 4YFN (el emprendimiento). El MWCapital (la iniciativa público privada que aúna al MWC con las administraciones públicas) viene a ocupar el espacio de la ciudadanía, los Living Labs y las instituciones, cubriendo así la cuádruple hélice de la innovación que encuentra su origen en el marco que establecieron Etzkowitz y Leydesdorff a finales del siglo XX. Quizás se añora más presencia directa de las universidades y los polos científicos (no hablo de los 'stands' comerciales de programas educativos, sino de una presencia real de la transferencia de I+D+i).

En el MWC ya podemos hablar de un ecosistema diverso y plural donde el leitmotive ya no es el móvil, ni si quiera la tecnología, sino el impacto de las tendencias en el paradigma digital con vistas al nuevo paradigma artificial que arranca con la IA. Ya lo sabemos, ya no hay duda, era la IA.