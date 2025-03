La basura inteligente

Recuerdo que mi madre ponía unas hojas de periódico por dentro de un cubo metálico y allí lo íbamos tirando todo durante el día. A primera hora de la noche pasaba el camión de la basura y bajabas corriendo a vaciar el cubo directamente en unos capazos negros que tenía el basurero. Si no llegabas a tiempo te la guardabas hasta el día siguiente. El camión iba dejando un reguero de líquido apestoso, que limpiaban con un manguerazo. No se tiraba apenas nada de plástico, porque aun no nos había invadido la casa –ni el cerebro, como al parecer está ahora sucediendo–. Tampoco se tiraba vidrio o papel, porque ibas al trapero el fin de semana y te daba unas pesetas. No era una gestión de la basura ni 'cool' ni 'smart', pero funcionaba y sin contendores abarrotando las calles. Lo más interesante es que, en los años 60, cada persona generaba apenas 300 gramos de residuos al día. Hoy se ha quintuplicado hasta 1,5 kilos. Es muy feo tirar tanto, pero lo que es mucho peor es enterrarlo, que no se vea la mierda, impresentable y cínico. Un danés genera más basura que nosotros, 2,2 kilos al día, mal, pero a cambio recicla mucho más y solo entierra el 0,9%, mientras que nosotros enterramos el 52%. Ante esta estúpida gestión que tenemos estancada, bienvenida sea la inteligencia, la artificial con chips personalizados y la natural del sentido común. Por muy antipático que nos parezca a los vecinos, hemos de pedir valentía a nuestros alcaldes para que nos pongan en vereda, nos va la vida en ello. Sí, ya sé que genera más basura una sola industria que media ciudad. Pues que la cierren. Y que prohíban los envases de plástico. Pero baja cuando toque a tirar la basura donde toca, es urgente concienciarse. Y a quien le moleste que el tapón se quede anclado a la botella, a estas alturas del planeta, que se lo haga mirar. Barcelona, que presume tanto de 'hub' tecnológico y de su espacio urbano, está retrasada en una gestión eficiente de los residuos por miedo a la pataleta de algunos comodones inconscientes.

