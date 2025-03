China ataca en la guerra de los aranceles

China no se arredra. El contraataque del presidente Xi Jinping a la decisión de Donald Trump de duplicar los aranceles a la totalidad de los productos chinos, que desde febrero ya soportaban un 10%, se ha dirigido a los sectores que más daño pueden causar al inquilino de la Casa Blanca, porque en ellos se encuentran sus votantes. Pekín aplicará un arancel del 15% a las importaciones avícolas y agrícolas, incluidos trigo, maíz y algodón, así como un 10% a la soja, carnes de cerdo y vacuno, frutas, verduras y productos lácteos.

Con su visión a largo plazo, China, que planea denunciar la medida de EEUU ante la Organización Mundial del Comercio, venía preparándose para este nuevo episodio de guerra comercial desde que la inició Trump en su primer mandato. “La presión, la coerción y las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Ejercer una presión extrema contra China sería un cálculo equivocado”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian.

Nada más entrar en vigor los nuevos aranceles, el Gobierno chino publicó un libro blanco en el que califica de “mentiras” las acusaciones de EEUU sobre tráfico de drogas. Según Trump, los aranceles responden a que Pekín no ha cumplido su compromiso de controlar la venta de fentanilo, un opioide que ha causado estragos en EEUU.

La respuesta china también afecta a la tecnología vinculada a la defensa de EEUU, ya muy tocada por la decisión del pasado diciembre de prohibir la exportación de tierras raras, minerales críticos utilizados en la fabricación de armamento y semiconductores de los que China es el mayor suministrador mundial. Pekín vetó toda exportación de galio, germanio, antimonio y los denominados materiales superduros de doble uso civil y militar al día siguiente de que Biden endureciera el acceso chino a la tecnología avanzada estadounidense.

Ahora, 15 empresas de EEUU, varias vinculadas a la defensa, han sido incluidas en la lista de control de exportaciones y necesitarán una aprobación especial para compras de doble uso. Otras diez fueron incluidas en la “lista de entidades no fiables”, que les prohíbe comerciar con China e invertir en ese país. Todas ellas venden armas a Taiwán o cooperan militarmente con la “provincia rebelde”, por lo que estaban en el punto de mira de Pekín.

El contrataque, sin embargo, ha estado muy medido. Los aranceles de Trump han sido universales a todos los productos chinos, mientras que Pekín ha escogido solo un porcentaje que no llega ni a la cuarta parte de lo que compra en EEUU. No supone un portazo al comercio con su gran rival, sino que muestra que no le tiene miedo y está dispuesto a sentarse a una mesa de negociación para poner fin a una guerra en la que, según China, todos pierden.

Desde su atalaya al frente del Sur Global, Pekín puede abastecerse sin grandes problemas en América Latina, África y Asia de todos los productos agrícolas y alimenticios que compra en EEUU, lo que amplificaría su influencia en esas zonas del mundo. Pero Pekín considera fundamental para su avance económico y tecnológico mantener las cadenas de suministro con Occidente y se opone a un desacoplamiento, que dañaría la economía mundial.

En los últimos meses, China ha abierto investigaciones a varias empresas estadounidenses sobre prácticas financieras y monopolísticas. Según los analistas, se trata de advertencias de que no se quedará de brazos cruzados ante las provocaciones de acciones unilaterales. “Hasta ahora ha evitado el escenario en el que los conglomerados clave de Estados Unidos con una fuerte dependencia del mercado chino serían los objetivos”, declaró al 'South China Morning Post' Lynn Song, economista jefe para China de la corporación de servicios financieros ING

Si hay un reverso al liderazgo de Trump es, sin duda, el de Xi Jinping, que no gusta de estridencias mediáticas, mantiene un férreo control sobre las redes sociales, no necesita de votos populares para mantenerse en el poder y se apoya en toda la maquinaria del partido comunista para hacer avanzar el país. Xi no se deja seducir por los elogios públicos que le lanza su rival, que ha llegado a llamarle “amigo” y a destacar su habilidad para gobernar China. Lo que Xi quiere y exige es que Trump le trate de igual a igual y ponga fin a las guerras comercial y tecnológica con las que intenta cercar a China.

