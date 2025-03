Catalunya, ahora la inmigración

El Estado liberal español, por el pacto que puso fin a las guerras carlistas, no se formó en el siglo XIX como el francés. Tampoco como el alemán o italiano de unificación de estados independientes. Quizás eso hace que cuando España se tenga que adaptar a las demandas de las nacionalidades (término constitucional) que la forman, irrumpan siempre expresiones de zozobra, disconformidad y alarmas: el Estado español se está disolviendo.

Ignacio Varela, inteligente analista, dice que el independentismo ha cambiado de táctica. Hoy no quiere sacar a Catalunya de España, sino sacar a España de Catalunya para luego intentar de nuevo, con menos barreras, la independencia. Pero demasiadas veces se ha predicado que España se rompía. Y España no se ha roto. Ni con el concierto fiscal vasco, ni con Ibarretxe, ni con el cumplimiento retardado del Estatuto de Guernica, ni con la grave crisis del Estatut, ni por la declaración unilateral de independencia del 2017 -que fue atajada por un pacto Rajoy-Sánchez-, ni por la ley de amnistía, ni por la condonación parcial de la deuda catalana (y la de todas las autonomías), ni ahora por la delegación (que no transferencia) de competencias en inmigración. Materia en la que, como bien ha dicho Albert Sáez, la normativa básica es europea.

Por el contrario, España está más fuerte que hace diez años. En Euskadi, pese a que en el parlamento hay una muy clara mayoría del PNV y Bildu, el PNV prefiere gobernar con el PSOE. Y no de forma puntual. El PNV perdió la 'lehendakaritza' ante Patxi López y luego el PSOE fue derrotado por Urkullu. Y los dos se han acomodado a la situación.

Y la Catalunya de 2025, en cuyo Parlament, por primera vez en muchos años, no hay mayoría nacionalista y donde gobierna el PSC de Salvador Illa, que los pontífices del independentismo creían en extinción, tiene poco que ver con la de las grandes manifestaciones separatistas de 2012-2017, que se debieron a un sentimiento catalanista que se sintió ninguneado, a los errores del Gobierno central, a la gran crisis económica y a la ignorancia de Artur Mas y Oriol Junqueras de la realidad europea.

Se entiende que Feijóo, que quiere derribar a Sánchez desde que fue investido en 2023, diga que es la peor cesión de la historia y que Cuca Gamarra le califique de pelele de Puigdemont. Pero lo cierto es que, gracias al pelele, al PSC, y a la fuerza de gravedad, el independentismo ha perdido la Generalitat e Illa es president. Y en los últimos días se han dado grandes pasos hacia la total normalidad y la recuperación de la confianza, con la vuelta a Catalunya del Banco de Sabadell, la Fundación La Caixa y Criteria, que en 2017 trasladaron su sede a Alicante, Palma de Mallorca y Valencia. Pero es verdad, Illa tiene que pactar con ERC y los Comuns por aritmética parlamentaria.

Y Sánchez, por la misma razón, depende de ERC, de Junts y de varios más. Es complicado, pero todos forman parte de la soberanía nacional. Lo que es grave y peor -pero este es otro asunto- es que la rivalidad política y personal hagan hoy imposible cualquier acuerdo entre los dos grandes partidos.

Vamos a la inmigración. Es una delegación de competencias del Estado del artículo 150 de la Constitución, como la de Aznar con Pujol en tráfico de 1996. Y reversible porque es una “delegación” y no una “cesión”. Puigdemont se apunta un tanto con el que intenta compensar que su proyecto separatista ha naufragado. Y Sánchez trabaja así su errática mayoría en Madrid. Así estamos.

Pero es lamentable y traerá mucho ruido -del peor- que Junts diga que obligará a los inmigrantes a hablar catalán. Indica un excluyente fundamentalismo. La iniciativa legislativa no dice nada de eso y además no hay mayoría en el Parlament para imponerlo. Rufián, el portavoz de ERC, ya ha recordado aquellos carteles de Pujol: “es catalán todo aquel que vive y trabaja en Catalunya”. Pujol era Pujol.

La oposición del PP es consecuente con su práctica de disparar cada día contra Sánchez. La de Podemos, diciendo que no quiere ceder competencias a un partido racista, es una estulticia. Primero, porque Junts está lejos de ser racista. Dos, porque las competencias van a la Generalitat de Illa, no a Waterloo. Tres, porque, sí, Junts puede gobernar un día Catalunya. Como Vox, que es el tercer partido español, podría gobernar, sola o en coalición, en España. ¿A Ione Belarra, Vox le merece más respeto que Junts?

