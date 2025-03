Zelenski de carnaval en la Casa Blanca

Lo normal cuando uno se presenta en un sitio vestido de Madelman es que no le tomen en serio, así que a nadie puede sorprender que Zelenski saliera de la Casa Blanca sin honra, sin barcos y sin acuerdo de paz, aunque tampoco pareció que esto último lo buscara con mucho ahínco. Si por lo menos hubiera elegido el disfraz de Madelman Safari, habría caído en gracia ante la nueva administración americana, puesto que incluye un porteador negro. O el de Madelman Trampero, con su hacha y todo, que le habrían cambiado gustosos por una motosierra, que ahí están ahora mismo de moda. En lugar de eso, Zelenski insistió con la indumentaria de Madelman Comando, el mismo que usa en todas partes y tenemos ya muy visto, y eso que hace tiempo que no aparece por vídeo en cualquier evento, desde un festival de cine hasta un concurso de cocina o un Parlamento, cosa que se agradece.

No creo que Zelenski se disfrace para recordarnos que su país está en guerra, de eso ya se encargan los precios, que en España aumentan siempre por culpa de la guerra de Ucrania, da igual que sea la electricidad, el aceite, el café o, snif, la cerveza. No, lo que ocurre es que nos encontramos de lleno en el Carnaval y pensó en disfrazarse para entrar con buen pie en la Casa Blanca, Trump tiene merecida fama de persona a quien le gusta la fiesta y ya se veía agarrándolo por la cintura y bailando los dos la conga en el Ala Oeste. Debió de pillarle en un día malo, o eso, o es que en aquel país no conocen a los Madelman, los muñecos articulados que lo pueden todo, y pensaron que Zelenski venía en pijama y no de rúa carnavalera. Al ucraniano le pudo el ansia de querer quedar bien con la celebración que corresponda según el calendario, de haberse producido el encuentro hace un par de meses, habría aparecido vestido de Santa Claus, ho, ho, ho, y si hubiera tenido lugar a principios de noviembre, habría llamado a la puerta del despacho oval maquillado como un zombi y ofreciendo truco o trato al mandamás mundial, a ver si este lo recompensaba, si no puede ser con misiles, por lo menos con un puñado de caramelos.

Si te vistes de juguete para ir a la Casa Blanca, te tratan como a un juguete. Si Zelenski ha aprendido por lo menos eso, el viaje no habrá sido en balde.

