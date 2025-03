Prehistoria de Trump

¿Qué tienen que ver el matrimonio Rosenberg, Steve Bannon, la cacería de brujas de McCarthy, la epidemia del sida, Studio 54, Donald Trump y 'Angels in America'? Hablamos de la historia reciente de Estados Unidos. Y hablamos también del abogado Roy Cohn, el nexo de unión entre todos los episodios y personajes. Cohn es quien ayudó a despegar, a configurar, a estructurar la figura de Trump, pero también fue quien logró, como adjunto al fiscal general, que Julius y Ethel Rosenberg acabaran en la silla eléctrica, sobre todo ella, de quien no tuvo piedad a pesar de los hijos pequeños que dejaba, “porque era una traidora a su patria”. Esto ocurría en 1951 y después vino el senador McCarthy y le fichó como ayudante legal para iniciar la lucha contra el comunismo, y Cohn, homosexual sin admitirlo nunca públicamente, también implantó lo que se conoció como “Lavender Scare”, el “terror Lavanda”, una lucha feroz contra el mundo gay. Amigo de Andy Warhol, por ejemplo, o de mafiosos ilustres, y de ilustres presidentes y jueces, abandonado después por los suyos y perseguido por la justicia, murió de sida y pasó al teatro como uno de los personajes claves de la tragedia que sacudió la escena americana en 1991, 'Angels in America', de Toni Kushner, en la que se debate entre el ejercicio sin piedad del poder y la mala conciencia de sus secretos. Ah, y me olvidaba de Steve Bannon, uno de los recientes ideólogos de Trump. En un prólogo a 'Citizen Cohn', la biografía de Roy, escribe: “es una de las figuras más extraordinarias, demonizadas e incomprendidas de la política del siglo XX”.

Es decir, pura historia, que abarca más de setenta años hasta llegar a la humillación de Trump a Zelenski en el Despacho Oval. Y también prehistoria del presidente, de todo lo que está ocurriendo ahora. 'The Apprentice', nominada a los Oscar, sin ningún premio, nos habla de todo esto. Toma el título del programa televisivo que presentó Trump, pero aquí el aprendiz es él. Y Roy Cohn es el maestro, el inductor, el visionario. Es un recorrido por el inicio de las cloacas, por la génesis del monstruo, cuando aún no tenía 30 años. Una película demoledora que nos muestra las tres reglas que Cohn enseñó a Trump. La primera, atacar. Siempre atacar primero. La segunda, negarlo todo. La tercera, reclamar siempre la victoria, siempre. "No importa lo que pase", dice el abogado, "nunca aceptes la derrota". Y un cuarto consejo que se viste de metáfora deportiva. Cohn recuerda a Trump su pasado como futbolista y le dice: “Cuando jugabas pensabas en el balón y en las reglas: no lo hagas más. Tienes que pensar en el hombre, en el contrario”. No importan las leyes. Importa a quienes puedas amenazar.

El filme, con un magnífico Jeremy Strong (el heredero hamletiano de 'Succession') no es solo un inicio de biografía de Trump, sino la confrontación entre dos hombres que empezaron a construir el presente sórdido en el que vivimos. Termina con la constatación de una mezquindad extrema. Los gemelos que Trump regala al moribundo Cohn no son diamantes azules, como él cree, sino una imitación barata.

