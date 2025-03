Del 3GSM al Mobile, historia de éxito

Corría el año 2004 cuando el entonces director general de Fira de Barcelona, Agustí Cordón, y el director de comunicación, el periodista Carles Flo, me contaban en una mesa del clandestino, pero familiar, Speakeasy de Javier de las Muelas que Barcelona iba a tener la feria de telefonía móvil más importante del mundo. Entonces, lo de los teléfonos móviles no era de utilización masiva. Todo gravitaba en un ancho de banda mucho más reducido que el de ahora. De hecho, el primer año en Barcelona, que era el número 13 de su historia, el congreso se llamó 3GSM World Congress. El número 3 ya ha pasado a la historia y la tecnología 5G es la habitual, esperando a que el 6G comience a funcionar el próximo año en pruebas, para que en 2030 ya sea una realidad.

En 2004 todo era más rudimentario. Los móviles que utilizábamos eran grandes y feos, aunque no lo parecieran. Recuerden el Motorola RAZR V3, era el mío, cuando la idea del 'smartphone' no existía y lo importante era llevar en el bolsillo algo no demasiado abultado; el Nokia 6630, que permitía hacer vídeollamadas; la BlackBerry 7730, había maestros en la utilización de aquel teclado, donde se podían leer mails; o el Samsung E310 que tenía acceso a Internet de forma rudimentaria.

El ímpetu y la ilusión con la que Cordón y Flo vendían aquella nueva feria en Barcelona eran simplemente intuición y el descubrimiento de que la dirección del 3GSM en Cannes estaba deseando hacer una feria mucho más grande. El negocio de la telefonía móvil se estaba consolidando a pasos agigantados y estaba muy claro que la sociedad en general se apuntaba. Todavía entonces hablar por teléfono en la calle era de tipos importantes. De esos que tienen conversaciones de calado. Se convirtió en una cuestión aspiracional, como otras muchas. La era de la información digital estaba llamando a la puerta con unos volúmenes de negocio todavía desconocidos. Y todo eso en Barcelona.

La ciudad no era consciente. Los hoteles y los restaurantes fueron los primeros en darse cuenta. No era ni Alimentaria ni Construmat, sino mucho más. Aquel 2006 la industria hotelera no estaba preparada. Los medios de comunicación tampoco. En España todavía no había demasiados especialistas que supieran analizar o explicar aquello. Ni desde el punto de vista social, ni tecnológico. Aquel primer año, el departamento de comunicación de Fira controló como pudo todo aquello. El segundo año ya fue la propia GSMA quien se hizo cargo de la gestión comunicativa. No fue por hacerlo mal. Se debió a que la propia GSMA se dio cuenta del potencial que tenía Barcelona. La causa principal de la marcha de la feria de Cannes fue por espacio. Barcelona lo tenía.

Hasta 2030 Barcelona no tiene por qué sufrir. El Mobile tiene un compromiso con las instituciones catalanas. Ahora todo el mundo ha entendido de qué va y hasta una de sus mayores detractoras, Ada Colau, ya forma parte del pasado. Pero hay que estar atentos y sacar el máximo provecho de la extraordinaria situación. Sobre todo las escuelas. Tecnología punta para las escuelas. Oportunidades de futuro impensables en 2006.

