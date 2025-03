Compartir las fronteras

El PSOE y Junts han acordado la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, provocando un revuelo entre algunos partidos políticos. A falta de que la tramitación parlamentaria dictamine el alcance final de la medida, es llamativo que el partido en el Gobierno se haya atrevido a pactar en este ámbito, ya que el frágil equilibrio español respecto a la naturaleza de la nación ha hecho que algunos temas siempre sean tabúes, especialmente si quien gobierna son las izquierdas y tienen delante a unas derechas envalentonadas.

Un Estado es una organización política definida por un territorio, su soberanía y el monopolio del uso de la fuerza. A este concepto teórico clásico se le añaden matices como que la soberanía no es solo interna sino también externa o que el territorio ya no es únicamente terrestre, marítimo y aéreo sino también cibernético, por ejemplo. A nadie se le escapa que la teoría es una y la práctica otra: existen estados que se disputan fronteras, estados en los que no está claro que el gobernante tenga la soberanía de forma legítima o estados que no ostentan el monopolio del uso de la fuerza, pero todos ellos siguen siendo estados y considerados como tales por el derecho público internacional. No teman pues en el PP, Podemos y demás voces críticas con la medida: se delegan algunas competencias más bien de gestión administrativa, pero no la creación normativa de las políticas de inmigración. Catalunya podrá ejecutar las políticas estatales de autorización de estancias largas o de expulsión, pero no concederá el asilo ni decidirá cómo se definen los criterios de expulsión. Según lo que se conoce hasta ahora, se delega en la Generalitat la gestión y tramitación de procesos de residencia, pero en colaboración con la administración estatal.

Es lógico que algunos partidos critiquen la medida, puesto que afecta a los que parecen los elementos básicos de España: territorio, democracia, Estado del bienestar. “El desmantelamiento del Estado”, dice el PP; “un acuerdo racista”, dicen en Podemos. Las críticas deben tener en cuenta varias cosas: la delegación de competencias se hace a la Generalitat, no a un partido, y es la sociedad catalana quien decide quién la gobierna. El contexto general de auge de la extrema derecha, y la competición de esta en algunos nichos con Junts, no justifica condenar una medida estructural que descentraliza la gestión administrativa de las fronteras catalanas. Catalunya se ha posicionado repetidamente en favor del asilo y el refugio, pero, aunque no fuese así, el debate sobre cómo debe ser el estado español y su estructura de competencias transferidas a las comunidades autónomas no puede depender del color que gobierne en estas. De seguir así, las palancas de freno que impiden cualquier cambio substancial de la estructura del Estado conseguirán romper ese frágil equilibrio que defienden. Pueden criticar las razones por las que se llega a este acuerdo o el contexto, pero el fondo es legítimo.

