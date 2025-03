El farolillo rojo

Primero llamó a Zelenski dictador y el viernes le acusó de estar jugando con la tercera guerra mundial. 'Le Figaro' concluye que "América ha cambiado de bando, por un lado están Ucrania y sus aliados, por el otro los Estados Unidos y Rusia". Y Francis Fukuyama, el politólogo americano que dijo, con la caída del comunismo, que las democracias habían ganado definitivamente -era el famoso “fin de la historia”- acaba de escribir que "los Estados Unidos han caído en el campo del autoritarismo".

¿Cómo apoyar a Ucrania? ¿Cómo prevenir que otros países europeos no sean engullidos por Putin si la paz ventajosa pactada con Trump estimula su hambre territorial como pasó con Hitler tras el pacto de Múnich de 1938? La invasión de Polonia fue en 1939, un año después.

Por eso el primer ministro de Gran Bretaña, el laborista Keir Starmer, convocó la cumbre de Londres del domingo. Estados Unidos ya exhibe serias reservas a la OTAN, el pacto que garantiza la ayuda mutua en caso de agresión exterior y Europa está obligada a tomar decisiones. Tiene que aumentar sus presupuestos de Defensa. Con Putin y Trump aquello de "si quieres la paz, prepárate para la guerra" es el ser o no ser.

Los países europeos se comprometieron a gastar en Defensa el 2% del PIB. Pero no llegan pese a que Polonia y Estonia, más temerosas de Moscú, le dedican el 4,12% y el 3,43%. Gran Bretaña y Francia, los dos países con armamento nuclear, el 2,33% y el 2,06%. Y España es el último de la cola con un 1,28%. Y llegar al 2% será difícil porque la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha manifestado contraria. Y el portavoz de Podemos exige salir de la OTAN.

En España, una gran mayoría mira a Trump con recelo (el 66%) sin grandes diferencias entre los que votan al PSOE y al PP (81% y 69%). Y son los dirigentes de Podemos y Sumar, cuyos electorados son los más contrarios a Trump, los que más se oponen al aumento del gasto militar. Pese a que Putin y Trump se entienden para repartirse Ucrania -y mandar en el mundo- hablan como si no pasara nada. Deben pensar que Putin es un político razonable y que, si así no fuere, Trump nos defendería.

Y si España quiere ser un socio fiable de la UE -que sea ayudado como con los fondos de regeneración tras la pandemia- no puede ser como lo que muestran unos datos de 'The Economist'. La ayuda a Ucrania en el 2022-2024 fue el 0,8% del PIB en Dinamarca, el 0,4% en Suecia y de más del 0,2% en Alemania. España, 0,1%, el farolillo rojo.

Está bien que Sánchez fuera a Londres, pero España no puede continuar siendo el último de la cola. Europa se juega mucho y los dos grandes partidos españoles -y europeos- deben discutirlo juntos. Para ser respetada España necesita un mínimo de estabilidad en su política exterior. Sea quien sea presidente. Por eso es tan absurdo que Sánchez no haya llamado a Feijóo como que Feijóo diga que no sabe en calidad de qué Sánchez fue a Londres. ¡Pero si incluso estuvo Olaf Scholz que ha perdido las elecciones y está en funciones!

Suscríbete para seguir leyendo