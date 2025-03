Barça: sin cartera, cantera

Casadó acude a felicitar a Raphinha, que marcó uno de sus goles gracias a un pase del canterano. / Jordi Cotrina

Hay dos tipos de entrenadores en sala de prensa. Los que pasan facturas y los que no. Flick parece de los segundos. Tras la goleada a la inocua Real Sociedad (ni un disparo a puerta), el técnico alemán soltó una frase llamativa, de esas que se pueden interpretar con facilidad: “Cuando empezamos, nadie se lo hubiese imaginado (ser líderes a estas alturas)”. Leído, parece el típico zasca de rueda de prensa, pero visto con cierto detenimiento se observa que no varía el gesto, que no hay atisbo de querer dar un palo a los que no creyeron en este proyecto el pasado verano. Podía haberlo hecho. El Barça de las turbulencias económicas se tenía que medir al Real Madrid de las Champions, aderezado nada más y nada menos que con Mbappé, el mejor jugador del mundo. ¿Era posible competir? Difícil pensarlo en esos momentos. Los nombres para reforzar al equipo se sucedían y caían uno tras otro. Que si Leao, que si Nico Williams… Hasta Raphinha, el mejor jugador del Barça esta temporada (con permiso de Lamine) era carne de traspaso. El caso es que, como casi siempre, el balón manda y entramos en marzo con el equipo de Flick líder de la Liga, en semifinales de la Copa del Rey y bien posicionado para llegar lejos en la Champions. Todo con un equipo compuesto, principalmente, por canteranos. Y eso es algo que satisface mucho a los culés.

Igual que el madridista en su mayoría exige ganar por encima de todo, sin importar el origen del futbolista, el aficionado del Barça es proclive a presumir de La Masia, de la abundancia de canteranos. Ahí están Gerard Martín y Casadó, que se han estrenado este fin de semana como goleadores. O Araujo y Balde, con más recorrido en el equipo. Y, por supuesto, las dos joyas de la corona: Cubarsí, indiscutible en el centro de la defensa, y Lamine Yamal, el presente y el futuro en mayúsculas del club. Todos están ahí por méritos propios, pero no podemos ignorar una realidad aplastante: si Laporta hubiese dispuesto de presupuesto es probable que la mayoría siguieran esperando la oportunidad en el filial. Es la ley del fútbol. Afortunadamente, creo, la cartera estaba vacía. Ahora el club tiene futuro deportivo, porque es una hornada buenísima, y futuro económico porque hay patrimonio en forma de futbolistas de mucho nivel a coste cero. Bendita crisis.