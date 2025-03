El Mediterráneo, ¿un corredor de segunda?

Un tren circulando por el Corredor del Mediterráneo, a la altura de Hospitalet de L'Infant. / Joan Revillas

Ferrmed se creó en 2004, en Bruselas, como una asociación multisectorial para incluir el corredor mediterráneo en la red principal transeuropea (Core Network) y mejorar el transporte integrado de mercancías en la UE, con unos estándares ferroviarios comunes y la concepción de red.

El 2009 acabamos un estudio sobre el eje Escandinavia – Mediterráneo Occidental, que convenció a la CE para incluir el corredor mediterráneo en el Core Network. Asimismo, definía las características básicas del corredor, con doble línea ferroviaria (4 vías) en todo su recorrido. Estudios nuestros posteriores corroboran estas necesidades.

Pasados 20 años, no crece la participación del ferrocarril en el transporte de mercancías (18% UE, 4% España). Sin duda, una de las causas es que se invierte en la red sin una prioridad muy establecida.

En España, al corredor mediterráneo se han unido por AVE las urbes de la zona con Madrid, sin continuidad en el corredor. Solo el tramo Camp de Tarragona – Vandellòs la tiene y ahora se están adaptando las líneas al ancho de vía internacional, pero sin prever el incremento de tráfico ni la necesidad de doble línea. Se quiere hacer pasar trenes de mercancías por líneas de cercanías en las entradas de Barcelona y de València y no se duplica la línea entre Tarragona y Castelló ni se desagrega el tráfico del eje del Ebro del eje mediterráneo en Catalunya, lo que creará graves problemas de saturación. Justo es decir que, a pesar del menor tráfico, todas las líneas que unen a Madrid con la periferia son dobles, pero no en el corredor mediterráneo. En Francia también hay retraso en la duplicación del tramo Montpellier – Perpinyà y en el 'bypass' de Lyon.

En cuanto a los pasajeros, la nueva conexión con el aeropuerto del Prat no es pasante y obligará a cambiar de tren en Sants. El aeropuerto tiene que poder recibir trenes directos de todas partes, como pasa en Bruselas, por ejemplo. No se prevé línea de alta velocidad entre Tarragona y València. Todo esto penaliza los viajes de negocios en corredor mediterráneo.

Por todo ello, hemos hecho un nuevo estudio de la red transeuropea (77.240 kms analizados y 45.000 horas de trabajo), incluyendo todos los modos: tren, camión y barcaza. El 65% del tráfico de mercancías se encuentra en 18.040 kms. Es aquí donde hay que invertir prioritariamente, para obtener los objetivos socioeconómicos y medioambientales de la CE, con un resultado positivo de 225.000 millones de euros de valor presente limpio. Para los restantes 59.200 kms el resultado global es negativo (-1.900 millones).

En España están dentro de los 18.040 kms: el corredor mediterráneo Frontera – Murcia, el del Ebro Barcelona – Zaragoza, los alrededores de Madrid y casi todo el tramo Madrid – Irún.

Barcelona – Tarragona es el tercer gran 'hub' logístico de la UE y para lograr el objetivo de la CE de una cuota ferroviaria del 30% hacen falta 425 nuevas terminales en la UE, 19 en Catalunya y 59 en todo el Estado español.

El estudio demuestra por qué las mercancías por ferrocarril no crecen en la UE. El problema radica en que los trenes punto a punto o por composición de vagones aislados no son capaces de alcanzar la demanda diaria de la mayoría de los destinos de los 'hubs'. Por eso los productos agroalimentarios o manufacturados no esperan más días y emplean el camión.

Para resolverlo hace falta el Ferrmed: 'Fast, Flexible, Integrated Raíl-Road System of Transport (+FIRRST)”, añadiendo los trenes punto a punto, trenes a demanda que se paren donde haga falta según los datos en tiempo real de los cargadores, el destino y la situación de las unidades transportadas por carretera y por ferrocarril. Este sistema, técnicamente factible, permite un transporte combinado eficiente y un ahorro para los cargadores del 12% de los costes.

Sin el +FIRRST no se conseguirán los objetivos medioambientales de la CE. Aparte de la saturación y accidentalidad de las autopistas, el transporte de mercancías terrestre emite 275 millones de toneladas de CO₂ al año, además de gases nocivos.

Ferrmed impulsa una potente alianza a nivel europeo con ESC (cargadores), IRU (transporte por carretera) y UIRR (transporte combinado) para implantar el +FIRRST. En Catalunya ya se has interesado Best, Calsina-Carré, Cecot, Cimalsa, Foment del Treball, Pimec, Seat, Synergy y Tradisa.

Es un proyecto vital para la UE. Queremos hacer una prueba piloto en las rutas Barcelona – Róterdam y Barcelona – Duisburg, que requerirá una importante financiación de la CE. Con el ancho de vía internacional y las adecuadas infraestructuras, se añadirían Tarragona, València, Lleida, Zaragoza, etc.

Para tener éxito hay que reforzar Ferrmed y la alianza en toda Europa.

Hacemos un llamamiento al mundo empresarial para que se incorporen a Ferrmed y a la alianza. Cuanto más fuertes seamos, más posibilidades tendremos de revertir una situación insostenible.