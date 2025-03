"Relativa, aproximada y provisional": la vida según Serrat

La sala La Paloma está en la calle del Tigre, pero la cola previa a la celebración de la festividad de Santa Eulalia, que cada año organiza el Gremi de Restauració de Barcelona, derivó por la calle Sant Vicenç. No era una cola cualquiera, eran dos largas hileras llenas de personalidades y famosos. Al primero en encontrarme fue al actor de Tricicle Joan Gràcia. Más moreno que de costumbre, me cuenta que acaba de llegar de pasar unos días con su esposa, Ana, y sus hijas, Julieta y la modelo Carlota, en Bali. Le saluda amablemente, pero camuflado bajo unas oscuras gafas de sol, el también actor Enric Majó. En ese corto intervalo de tiempo, pude ver al exvicepresidente del Barça Javier Bordas, y al que ocupara el mismo cargo, en la misma directiva, y que ahora es presidente de la Academia de Gastronomía, Carles Vilarrubí.

Fue entrar y observar que el alma mater del gremi y director general lo había vuelto a hacer. Sí, Roger Pallarols se supera cada año. Todavía no eran las dos del mediodía y La Paloma estaba a rebosar. El presidente José Montilla, que no destaca por su alegría, saludaba sonriente a uno y a otro. A su lado estaba una persona solidaria, que presume de ser de l'Hospitalet, y que se ha ganado a pulso el cargo de consejero delegado de Aguas de Barcelona. Me refiero a Felipe Campos. Mientras, Dani Sirera, que es todo lo contrario a Montilla, repartía simpatía. Estaba Joan Ignasi Elena, que anda medio desaparecido tras su discutido paso como conseller de interior, o Santi Vila, a quien vimos charlando con el periodista Oriol Nolis.

Pere Mas me hizo de apuntador. No hay nadie que conozca mejor el mundo de la farándula que este magnífico periodista radiofónico. El expolítico Roger Montañola asistió con el exsenador del PP. También acudió el ahora responsable de las RRII de Uber, Ildefonso Pastor. Siempre se muestra atenta y simpática la abogada Monte Pinyol, que esta vez acudió sin ninguno de sus sombreros característicos. Me hizo especial ilusión reencontrarme con la periodista de betevé Eva Arderius y, como no, con mi "jefa" en El Periódico, Meritxell M. Pauné, quien estuvo conversando con la subdirectora de Sport, Iulene Servent.

No paró de repartir abrazos el padre Apeles, que sigue ejerciendo o, como mínimo, vistiendo de cura de los pies a la cabeza. Pues sí, se abrazó con Javier Sardá, con Carlos Carrizosa (que uno no se sabe de qué ejerce ahora), o con el periodista Daniel Arasa. No pude saludar a la abogada Magda Oranich, ni al dibujante Oscar Nebreda. Vi y hablé con el escritor Daniel Vázquez Sallés y con Meritxell Falgueras. Esta última, es la mujer que más sabe de vinos. No podía ser de otra manera dado que su padre es Toni, del Celler de Gelida, que estaba con su estupenda esposa, Maria Febrer.

Siempre es un placer saludar a Ignacio Ribó, el gran precursor de la Gauche Divine de la ciudad. Un tipo elegante, que también usa sombrero y que está en plena forma. Y no podía olvidarme de Silvia Agenjo, que ha heredado el ‘savoir faire’ de su padre Ramon. Tuve también tiempo de departir con Arantxa Calvera, quien vestía como la mujer de rojo y que tan buen trabajo está realizando al frente de la Agencia Catalana de Turismo.

De colores, como siempre, llevaba el pelo Lucrecia y Josep Bou, el empresario que quiso ser alcalde de Barcelona a base de sus estridencias, ya es solo un agradable actor secundario.

El director general del Gremi, Roger Pallarols con la actriz y cantante Lolita y el presidente José Montilla. / Cedida

Dejo para el final, aunque podría citar a casi los 700 inivitados, el turno de los dos protagonistas. O sea, de Lolita y del homenajeado, Joan Manel Serrat. Eso sí, con permiso del president del Gremi, Isidre Gironés, y del alcalde, Jaume Collboni, que estaba feliz con el éxito del acto pagado exclusivamente por el Gremi. La amistad de Serrat con Gironés viene de lejos. El propietario de Casa Isidre regentaba bar de la Universidad donde Serrat degustaba a diario unos magníficos ‘frankfurts’.

Pues eso, que Lolita, que tiene sangre catalana-gitana explicó que conoce a Serrat desde que tenía doce años, que fue su gran mentor y que lo considera su hermano mayor. Serrat, habló sin prisa y cantó a dúo con Miguel Poveda. Fue espectacular. Antes, "El noi del poble sec", había dejado una de sus siempre interesantes reflexiones: "La vida es relativa, aproximada y provisional". Pues sí, gran Serrat y gran Pallarols.

