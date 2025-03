Una mejor gestión de la igualdad para evitar los populismos ignorantes

Voluntarios de la asociación Sostre i Dignitat, y migrantes alojados en los hoteles de Blanes, el pasado lunes en la playa de esta localidad.

No podemos entender la condición humana sin su consideración de migrante. A lo largo de la historia, las migraciones han ido configurando la geografía humana en el territorio. Los humanos han migrado por causas muy diversas: familiares, climáticas, políticas, económicas o, sencillamente, personales.

Desde hace unos años las migraciones con destino a España son importantes y la razón principal, causa y origen, es el crecimiento económico. El bajo crecimiento vegetativo de la población, debido a la baja tasa de fecundidad de los residentes, hace que las migraciones del exterior sean el factor principal del crecimiento de la población.

El movimiento reaccionario contra las migraciones actualmente de moda acusa a los emigrantes de perturbar la convivencia y dificultar la cohesión social, puesto que considera que este cambio poblacional es la causa del empeoramiento de las condiciones sociales. En mi opinión, la verdadera causa de los problemas con la migración está en la carencia de gestión social; una vez más, se actúa sin planificación y sin los recursos sociales en educación, salud y vivienda necesarios. La discusión entre detractores y facilitadores de la emigración no aclara nada, de hecho no lo hacemos mejor que nuestros antepasados. Y lo que es más importante, no se plantean la gran pregunta: ¿podríamos vivir y crecer en nuestras sociedades actuales sin los emigrantes? ¿como cubriríamos los cuidados, los servicios personales y empresariales y el crecimiento de la complejidad económica y social de la sociedad moderna?

Creo que nuestra capacidad de acogida y de integración social no se estudia, ni se concreta, ni se gestiona adecuadamente. Este último hecho provoca que el miedo y la desinformación abonen el terreno a un populismo reaccionario que parece tener nostalgia de la edad de piedra y los valores reaccionarios. Tampoco ayudan los que son partidarios de una movilidad sin límites, sin medir los impactos y la capacidad de acogida, pues todavía dan menos seguridad al conjunto de la población.

En el último trimestre de 2024 trabajaban en Catalunya un 1.033.521 personas extranjeras. Desde 2019, en solo cinco años, habían crecido un 37%, una cifra de 340.840 personas. La población ocupada extranjera representaba ya el 30% de la población ocupada en Catalunya. La intensidad y la dimensión de esta aportación hace evidente la necesidad de la migración, a la vez que la justifica. Y hace patente que no podemos prescindir de ella y que hacerlo implicaría unos esfuerzos ingentes por parte de la población autóctona, si se quiere mantener el modelo económico y social actual.

Nos movemos dentro de una realidad compleja: necesitamos las migraciones y recuperar un crecimiento vegetativo positivo en equilibrio y estamos obligados a gestionar socialmente unos servicios sin que pierdan su calidad, a la vez que hay que favorecer la inclusión de los nuevos residentes en igualdad y sin discriminaciones para nadie.

Es obvio que este crecimiento de la población provoca tensiones en la vivienda, la salud y la educación, pero esto no es nuevo; como decía la gran demógrafa Anna Cabré a un grupo de socialistas del Baix Llobregat, el modelo poblacional catalán ha sido como en todas partes, fruto del crecimiento vegetativo –de un padre y una madre del país- y de las aportaciones de las personas que vienen a residir a nuestro país. No lo olvidemos. Y si tenemos dudas miremos nuestros antecedentes familiares, la migración es también nuestra historia.

Y no descartemos, a pesar de que no lo deseamos, que por razón del clima o de la naturaleza humana, hayamos de ser emigrantes como en el pasado.