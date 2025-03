La apuesta (acertada) de Collboni por Montjuïc

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni dedicó su conferencia anual en el Col·legi de Periodistes a explicar la apuesta de la ciudad por la remodelación de la montaña de Montjuïc, una zona que el miedo irracional a la especulación ha dejado más cerca del arrabal que del Central Park que puede ser. Collboni recoge así el guante de algunos sectores de la ciudad que llevan años propugnando esta apuesta tal y como explicamos en EL PERIODICO en la Navidad del 2022 cuando dedicamos un amplio despliegue a explicar las inquietudes ciudadanas respecto a esta zona urbanística. El plan de Collboni, con una ambición que se proyecta hasta el 2035, incluye la llegada del metro y los cambios en la puerta de entrada a la montaña desde la plaza España con las reformas del recinto de la Fira, del MNAC y del Sant Jordi Club.

Con todo, las piedras son importantes pero el relato lo es todavía más. Y Montjuïc es un personaje en busca de un autor. El concepto de montaña olímpica ofrece un balance agridulce. El anillo que forman el estadio y el Sant Jordi, gracias a la magnífica gestión del equipo de BSM, son un ejemplo global de explotación a favor de la ciudad de infraestructuras concebidas para unos juegos olímpicos. Pero el Olimpo sigue siendo algo alejado del día a día de los ciudadanos de a pie.

No debe generar miedo que Montjuïc se integre en la trama urbana de la ciudad. Porque puede seguir siendo una isla verde, pero tan accesible y acogedora como lo es ahora Consell de Cent. El gran reto de la montaña no es, a partir del plan de Collboni, ni la accesibilidad ni los servicios públicos, sino los usos de unos terrenos que ahora son tierra de nadie. Ese es el relato que falta. Si a la montaña se accede por una isla de museos y en la cima hay equipamientos deportivos y lúdicos, queda por definir lo que se quiere poner en la falda que mira al mar y en la que mira a los barrios de la Zona Franca. Tienen que ser actividades que generen vida cotidiana no solo para ellos sino a la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo