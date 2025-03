Hacer que El Prat despegue

El pleno de Barcelona se posiciona a favor de la ampliación del aeropuerto de El Prat / Manu Mitru

Cuando se inauguró la actual Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, el número de viajeros era de 27 millones. Justo antes de la pandemia de coronavirus, en 2019, la cifra había ascendido a 53 millones y ya se hablaba de haber llegado al límite de su capacidad. Los datos de 2024, con un incremento del 9,1% de las operaciones en relación a 2023, y con más de 55 millones de pasajeros, son aún más concluyentes. En la historia reciente del aeropuerto, en el encuentro entre expertos, políticos y sociedad civil que se llevó a cabo en el IESE en 2007, ya se mencionaba la necesidad que Barcelona fuera un enlace de dimensión internacional. La ampliación, esta vez, resuena con más intensidad que nunca, una circunstancia auspiciada por la confluencia de puntos de vista en Aena (la empresa pública que gestiona los aeropuertos), la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Justamente, el pleno municipal acaba de posicionarse a favor, con los votos de PSC, Junts, PP y VOX y la oposición de ERC y Comuns. La capital catalana, según la iniciativa que han aprobado, se compromete a liderar el impulso de la ampliación. Como ha declarado la primera teniente de alcaldía Laia Bonet, «si queremos que Barcelona sea referente internacional tenemos que tener infraestructuras capaces», consciente, sin embargo que, una vez conocido el informe sobre la viabilidad del proyecto, «será necesario encontrar un consenso político». En octubre de 2024 se reunió por primera vez la comisión técnica encargada de presentar la propuesta de ampliación, un documento que ha de ver la luz en las próximas semanas.

La resistencia a la ampliación se ha centrado en cuestionar la necesidad u oportunidad de incrementar el tráfico aeroportuario por razones ambientales y en la negativa a que la prolongación de la pista más cercana al mar afecte a la laguna de la Ricarda, un entorno protegido cuya modificación ha de contar con el respaldo de la Generalitat y la aprobación de la UE. Pero incluso si hay trayectos de corto alcance que acaban siendo sustituidos por alternativas como el tren, seguirá siendo necesario ampliar las conexiones intercontinentales del aeropuerto de Barcelona, algo que no necesariamente implica un crecimiento insostenible del número de vuelos, para que Barcelona mantenga capacidad de atracción tanto de nuevas actividades económicas como turística. Y con la configuración actual de las pistas esto no es posible. En cuanto a los espacios protegidos, es necesario preservar en el conjunto del Baix Llobregat tanto los usos agrarios como los humedales con valor natural, y ampliarlos si es posible. Pero el delta siempre ha sido un sistema dinámico y si es posible modificar algunos de sus espacios naturales y compensarlo con otros que se habiliten sin perder riqueza ecológica, no hay por qué descartar de entrada esta opción.

Si, una vez asumida políticamente la oportunidad de la ampliación, la solución ha de ser la prolongación de una de las dos pistas paralelas, en qué dirección y con qué longitud, con qué impacto sobre los humedales del entorno, o si es suficiente mejorar la gestión de las pistas existentes, estas opciones han de ser evaluadas en primera instancia con fundamentos técnicos. Y una vez expuestas cuáles son realmente posibles, sus costes, ventajas e inconvenientes, debe producirse un consenso político amplio que desbloquee una decisión paralizada desde hace demasiado tiempo.