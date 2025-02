No me paguen las deudas

Tengo ganas de ver cómo justifican los presidentes o consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas del PP su negativa a aceptar que les condonen una parte de la deuda. El órdago lanzado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, -especialista en este tipo de envites a la oposición- consistente en asumir por parte del Estado 83.252 millones de euros y ya ha provocado desconcierto y, como no, batalla política y maraña.

La 'actuación' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles, que los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP boicotearon con su ausencia, apenas tiene efectos prácticos. Tiene más que ver con la 'política-espectáculo' que con las cosas de comer. Permite que se visualice la oposición y hacer aspavientos, pero apenas compromete en un sentido u otro.

Es bien cierto que esta iniciativa, nacida del compromiso adquirido entre el PSOE y ERC y que luego se ha generalizado para que no parezca una medida singular o como un traje a la medida de una única comunidad - en este caso, Catalunya-, no solventa las carencias y deficiencias de un modelo de financiación que está caducado y que, por lo general, es cuestionado por la mayoría de las fuerzas políticas. Tampoco solventa la infrafinanciación de comunidades autónomas como la valenciana. Pero, siendo posibilistas, mejor esto que nada, y más teniendo en cuenta que una parte del endeudamiento se debió a la crisis especialmente, la de la deuda, entre 2010 y 2013, que cerró a la mayoría de autonomías el acceso a los mercados.

En todo caso, el momento de la verdad será mucho más adelante, cuando se tenga que ratificar en el Congreso de los Diputados. Ahí, todas las fuerzas políticas, incluidos los populares, tendrán que justificar su oposición. Y, de salir adelante, también deberán explicar a sus conciudadanos su negativa. Tengo ganas de ver cómo argumentan eso de "a mí no me pague las deudas". Sea mucho o poco, como mínimo sirve para aliviar carga financiera que se puede destinar a fines más provechosos, ¿o no?

