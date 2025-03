De ministras y calvos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / EFE

A veces uno va al doctor por una cuestión y sale con otra mucho peor, o será -ya me lo ha insinuado algún compañero en la redacción- que mi relación con la profesión médica está gafada. Todavía recuerdo con pavor cuando, pocos días después de donar sangre, me llamó el hematólogo en persona -ni siquiera una enfermera- para que me presentara inmediatamente en el hospital, ya que habían analizado mi donación y tenía que comunicarme algo muy serio, que era mejor no decirme por teléfono. Pasaron por mi cabeza todos los cánceres, incluso los que todavía no se han inventado. Al final, resultó ser un error del hospital, yo estaba más sano que una rosa, pero durante unas horas me vi a las puertas de la muerte.

-¿Y no te enfadaste?- es la pregunta recurrente de todo el mundo, cuando relato el episodio.

-¿Enfadarme? Pero si me convertí en el hombre más feliz del mundo, faltó poco para que no le diera al doctor un beso a tornillo. Salí del hospital levitando, casi en un nirvana.

Hace unos días, fui al dermatólogo por un problema menor y, en esas, de nuevo la medicina vino a comunicarme lo inesperado, lo que jamás habría pensado que pudiera sucederme. Uno nunca cree que algo así un día puede tocarle, y cuando le toca, solo piensa “¿por qué yo, Dios?”. Se me quedó mirando la cabeza -mal presagio cuando un médico se te queda mirando fijamente cualquier parte del cuerpo, peor todavía si es un órgano no duplicado, como la cabeza o el pene- y me preguntó si tenía picores.

-Psé- respondí, que es la respuesta que uno da cuando no sabe si es peor la negación o la afirmación, eso lo he aprendido después de tres matrimonios.

-Tiene usted caspa.

Descarté que fuera una broma, mi dermatóloga es una profesional seria. Ni siquiera parecía estar aguantándose la risa.

-¿Me están grabando?- acerté a balbucear. Pensé que se trataba de un programa de cámara oculta -no sé si todavía se emiten- y que en poco tiempo me vería por televisión, junto a otros calvos a quienes se les diagnostica caspa, para ver cómo reaccionan. Qué risas. Miré disimuladamente hacia todos los rincones del despacho, a ver si localizaba la cámara, tal vez ahí, detrás de aquel diploma, a saber, hoy en día son tan pequeñas que podría llevarla la propia doctora en el ojal. Ignorando mis comprensibles dudas y mi pelada cabeza, me recetó incluso un champú anticaspa, a ver con qué cara me presento yo en la farmacia para pedirlo, no se ríen tanto desde que un nonagenario fue a comprar preservativos.

Calvo y con caspa, quién me lo iba a decir. Me sentí igual que Yolanda Díaz cuando la llaman guapa, entiendo perfectamente que se enfade, debe de pensar que se cachondean de ella. Igual que yo. Lo de la ministra es incluso peor, llamarla guapa vendría a ser como si a mí me elogiaran el nuevo peinado que luzco y me preguntasen a qué peluquería voy. El mosqueo es comprensible.

No sé si Jason Statham, Bruce Willis, Michael Jordan y otros calvos ilustres tienen caspa, habrá que investigarlo, tal vez Guardiola, que hay que ver con qué fruición se rasca la cabeza. Sea como sea, al salir de la consulta no tuve más remedio que ir a la farmacia a por mi nuevo champú, yo, que no uso mejunjes así desde que iba al instituto. Farmacia llena, lo que faltaba.

-Errr… póngame eso, le digo a la farmacéutica tendiéndole la receta y guardándome de nombrar en voz alta lo que ahí está escrito.

-A ver… Ah, sí, eso es un champú.

Ojos del resto de la clientela hacia mi cabeza, una señora incluso reprende a su retoño por mirarme con poca discreción, niño, disimula un poco, espero que hayas venido a por un purgante. Mirada mía al frente, como si la cosa no fuera conmigo, pero buscando de nuevo la cámara oculta. En la farmacia me sentí otra vez como Yolanda Díaz -cuanto he llegado a comprenderla estos días, querida ministra-, contando en la radio la afrenta que había sufrido a manos del malvado que la llamó guapa. Yo me vi obligado a hacer pública mi caspa y ella se sintió en la obligación de hacer público que un desalmado elogió su físico. De mí se ríe todo el mundo cuando les cuento que tengo caspa, y de Yolanda Díaz también, cuando explica que la llamaron guapa. Cuente con mi solidaridad, ministra, y eso que en mi caso ha resultado ser cierto.