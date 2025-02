No va de hombres o mujeres. Va de valentía, compromiso, profesionalidad y visión de futuro

Hay quien todavía piensa que las mujeres del campo somos solo la sombra de los hombres, que estamos aquí para ayudar, para apoyar. Pues bien, esto no es cierto. No lo ha sido nunca. Somos mujeres, somos rurales y somos esenciales. Sin nosotras, el mundo rural no se pararía, pero funcionaría diferente.

Mi historia no es excepcional. Tengo 52 años y soy dueña de una explotación de vacas lecheras en Vallfogona de Balaguer. No soy la esposa de un ganadero, ni la hija de un agricultor: soy la responsable de una empresa que alimenta familias y contribuye a la economía del país. Y como yo, hay muchas.

El campo no es un mundo de hombres. Es un mundo de gente valiente. Y las mujeres siempre hemos estado tomando decisiones, levantando explotaciones e innovando. Lo que pasa es que, durante mucho tiempo, no se nos ha puesto tanto el foco encima, eran otros tiempos.

Pero esto está cambiando. Cada vez hay más mujeres que lideran explotaciones agrarias, que adoptan nuevas tecnologías, que apuestan por la sostenibilidad y que hacen avanzar el sector. No somos solo manos que trabajan; somos cabezas pensantes, que gestionan y hacen posible que el mundo rural tenga futuro. Igual que los hombres, las mujeres del campo tenemos que ser profesionales.

Si hay una cosa que define a las mujeres del campo es la capacidad de adaptación. Hemos aprendido a gestionar explotaciones en tiempos de crisis, a superar trabas burocráticas, a hacer frente a precios injustos y a buscar soluciones cuando parece que todo juega en contra. Como los hombres, nada más y nada menos.

En el sector agrario el problema no es el género, el problema es que los que nos gobiernan no tienen claro el modelo agrario que nos hará despuntar; un modelo joven y profesional. Si continuamos regalando ayudas y otras facilidades a fondo de inversión o personas que no se dedican principalmente a la actividad agraria, nos estamos dispersando del objetivo y no somos eficientes.

Además, me gustaría dejar claro que ser mujer y rural no significa ser vulnerable. Significa ser resolutiva. Significa levantarse cada mañana sabiendo que dependerá de nosotras que los animales estén bien cuidados, que la tierra dé frutos y que las cosas salgan adelante. Como los hombres.

Todavía hay quien piensa que una mujer con botas de granja y las manos sucias no puede ser una empresaria. O que si una mujer decide hacerse cargo de una explotación, es porque “no había ningún hombre que quisiera hacerlo”. Estas ideas están obsoletas. No necesitamos que nadie nos dé permiso para liderar. Lo estamos haciendo. No necesitamos que nadie nos reconozca como protagonistas del mundo rural. Ya lo somos.

Las mujeres estamos transformando la manera de hacer las cosas. Apostamos por la digitalización, por la genética aplicada, por la sostenibilidad. No queremos mantener viejas estructuras, queremos crear nuevas.

Y sí, queda trabajo para hacer. Todavía tenemos que luchar para tener las mismas oportunidades, para acceder a financiación, para estar presentes en los órganos de decisión. Pero no lo haremos desde la queja, sino desde la determinación.

El mundo rural no es cosa de hombres. Tampoco es cosa de mujeres. Es cosa de personas valientes, comprometidas, profesionales y con visión de futuro. Y si algo hemos demostrado las mujeres que vivimos y trabajamos es que no estamos aquí para acompañar a nadie. Estamos aquí para liderar.

Suscríbete para seguir leyendo