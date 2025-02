GCI, aquel genio que vino de Cuba

GCI es Guillermo Cabrera Infante, igual que TTT es 'Tres tristes tigres'. Esas siglas y el nombre del simpar Guillermo Cabrera Infante están en mi vida como esa parte eterna que mantienen la admiración y los recuerdos. Yo era un adolescente cuando supe de él. Un representante de farmacia de mi barrio en Tenerife me regaló un libro que parecía de poemas, 'Así en la paz como en la guerra', y era de Guillermo.

Leí ese libro como uno de aquellos cubanos que no podían saber en concreto qué cosa iba a ser la paz. Muy pronto las radios y los periódicos empezaron a hablar de los disidentes que empezaron a irse de la isla, porque aquel no era el paraíso que se había soñado. Cuba era una fruta sin desperdiciar, al menos para los que creíamos que la vida que nos esperaba, en la España de la dictadura, era peor que las noticias que venían de La Habana. Hasta que no fui a Cuba, en 1990, no supe cómo habíamos sido empujados a admirar una revolución que ya no se escribía con mayúsculas.

Lo cierto es que muchos años antes yo había leído aquel libro, 'Así en la paz como en la guerra', y luego había visto a Guillermo Cabrera Infante, exiliado en Londres, posar para la fotografía que ilustraba un reportaje de la revista 'Índice', creada en Madrid en medio de la dictadura de Franco, pero suficientemente hábil (como lo sería 'Triunfo') como para desviar la censura hacia terrenos más propios de los pecados estrictos contra la patria. La entrevista a Guillermo Cabrera Infante era emocionante: él vivía en Londres, exiliado, con su mujer, con las hijas de su primer matrimonio, y había escrito una novela que nació en Cuba (y era todo Cuba, en realidad) que se titulaba 'Tres tristes tigres'. Pero él ya no era de Cuba, aunque allí estuvieran su corazón y su memoria.

Esa novela había ganado en España el premio Biblioteca Breve de Carlos Barral. La compré en una parada de guaguas de La Orotava, en el norte de Tenerife, después de haber respondido a un examen de Filosofía que nos impuso nuestro maestro don Emilio Lledó. Con ese libro como regalo de fin de curso llegué a mi cuarto, me puse a leer a media tarde y hasta el día siguiente no dejé que mis ojos abandonaran 'Tres tristes tigres'.

Qué maravilla, de veras. La música, el lenguaje, la risa, las originales ocurrencias de ese autor que en las fotos de 'Índice' parecía tan ensimismado o triste, me convirtieron en adicto a lo que él hiciera, desde el libro que me dio el representante de farmacia a este que ahora era para mí, como lo sería en seguida el 'Última tardes con Teresa' de Juan Marsé, a la despedida triste que me regaló el primer amor de mi vida.

Al cabo de los años, en 1972, la primera vez que fui a Londres, busqué a Guillermo. Él ya era en Inglaterra alguien muy requerido por el mundo del cine y de la literatura. Ya había tenido incursiones importantes como guionista, pero estaba dañado por un 'nervous breakdown' que por un tiempo le privó hasta de las ganas de hablar.

Al cabo de un tiempo Miriam me abrió la casa, y yo fui a ver a la pareja con un regalo que me parecía que podía gustarle a la pareja: una botella de Tía María. Muchos años después, ya siendo muy amigos de ellos toda mi familia, y ya muerto Guillermo, Miriam Gómez sacó de un armario aquel regalo intacto: “Es que Guillermo entonces no bebía”.

Fue una amistad llena de alegría. Guillermo había superado las diferentes enfermedades a las que lo lanzó la desgracia de Cuba y nos veíamos en Madrid, en Canarias, en Londres, en cualquier parte, como si aquella amistad fuera inmortal como su obra. Y vino la muerte de Guillermo, aquel personaje que escribió el libro más alegre de la Cuba que dejó. Era el 21 de febrero de hace veinte años cuando murió Guillermo, que había nacido el 22 de abril de 1929 en Cuba.

Entonces me dio la noticia Miriam, con una serenidad admirable. Este último 21 de febrero de la muerte de Guillermo fui al periódico, escribí allí la necrológica y volví a casa lleno de un recuerdo que ya no se borra. Este 21 de febrero me halló en la calle. En un recodo del barrio de Chamberí una señora se cruzó conmigo. Ella llevaba bajo el brazo el más melancólico de los libros de Guillermo, 'Mea Cuba'.

No me quedó más remedio que decirle a aquella mujer casi todo lo que llevo dicho aquí. Inolvidable Guillermo, pobre Cuba, cuánto perdió al perseguirlo.

